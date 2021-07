"Kto uwierzył w wizję Friza, dzisiaj liczy straty" - Ekspert przestrzega

Wartość akcji spółki „Ekipy” spadła z 19 zł do 9,84. „Kto uwierzył w wizję Friza, dzisiaj liczy straty - jego majątek stopniał do 50%! Wartość spółki spadła o ok 45 mln pln” - przestrzega ekspert w analizie

Sprawie przyjrzał się ekspert ds. marketingu i e-commerce. Jacek Gadzinowski na Linkedinie zwraca uwagę, że „rozbudzono nadzieje na szybkie i duże wzrosty kursu akcji (w filmach Friza występuje inwestor - Ciszewski - gdzie zakładają się o kurs akcji (między 35 pln a 100 pln). Nie jest to do końca etyczne zachowania i jest to sprawa, której powinien przyjrzeć się regulator rynku czyli KNF w kwestii czy nie doszło do manipulacji kursem”.

Gadzinowski twierdzi, że - panowie doradcy się pogubili, wejście w giełdę lub okolicę wiąże się obowiązkami informacyjnymi, szacunkiem do akcjonariuszy i uważnym budowaniem wizerunku. To już nie zabawa w basenie z kulkami. Zauważa, iż twórcy za szybko przeszli do odcinania kuponów. A w tym czasie nawet EKIPA S.A nie zabezpieczyła znaku słowno-graficznego w urzędzie Patentowym.

Linkedin/KG