Fundacja LOTOS wsparła strażaków

Walczą z ogniem, ratują życie i mienie, usuwają skutki klęsk żywiołowych, są zawsze na miejscu wypadków. Strażacy to grupa zawodowa ciesząca się najwyższym poziomem zaufania społecznego. Fundacja LOTOS po raz kolejny przekazała darowizny na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i remont sali edukacyjnej dla dzieci

Darowizny Fundacji LOTOS trafią do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sasinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesławicach.

– Na strażaków możemy zawsze liczyć w najtrudniejszych chwilach. Pomagali też w czasie pandemii koronawirusa – dowozili żywność osobom na kwarantannie i przewozili chorych do szpitali. Niech wsparcie Fundacji LOTOS będzie wyrazem naszego podziękowania i uznania za ich pracę. To bohaterowie, którym nasz koncern zawsze będzie chętnie pomagał – mówi Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Samochody ratowniczo-gaśnicze

Dzięki wsparciu Fundacji LOTOS, komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego zostaną doposażone nowoczesnymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. W rezultacie innej darowizny, nowy pojazd o napędzie 4x4, wraz z wyposażeniem, trafił już do OSP w Sasinie. Jednostka zrzesza 33 członków i ściśle współpracuje z oddaloną o 40 km jednostką PSP w Wejherowie.

Fundacja LOTOS nie ogranicza pomocy jedynie do granic jednego województwa. Darowizna trafi także do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesławicach w Małopolsce. To najstarsza jednostka w gminie Raciechowice, powstała w 1912 roku. Obecnie posiada dwa wysłużone samochody – STAR z 1983 roku i JELCZ z 1977 roku. Krzesławice to miejscowość położona przy beskidzkich szlakach, które odwiedza wielu turystów. Dzięki zakupie nowego samochodu, znacznie skróci się czas dotarcia do miejsca zdarzenia.

Remont i doposażenie sali edukacyjnej „Ognik”

Darowizna fundacji gdańskiego koncernu trafi też do Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim, która prowadzi różne programy edukacyjne dla dzieci, w tym m.in. turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów. Obecnie jednostka z Pruszcza Gdańskiego realizuje też kilka rządowych programów propagujących bezpieczeństwo: „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczna+” czy „Czad i ogień – obudź czujność”.

Dzięki pomocy Fundacji LOTOS, możliwy będzie remont i doposażenie sali edukacyjnej „Ognik”, w której dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych odbywają praktyczne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Interaktywne wyposażenie sali pozwoli w ciekawy sposób pokazać dzieciom m.in. jak unikać zagrożeń związanych z ogniem. Strażacy będą uczyć jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak dbać o prawidłową wentylację, jak korzystać z gaśnic i jak się bezpiecznie ewakuować. Dzieci zobaczą też, jak rozprzestrzenia się dym, jak działają czujki tlenku węgla, jak wzywać służby ratownicze i jak udzielić pierwszej pomocy. Podczas zajęć zapoznają się też ze sprzętem strażackim.

Podobne „Ogniki” działają już w kilku miejscach na Pomorzu, m.in. w Gdańsku. Jej otwarcie w 2020 roku także dofinansowała Fundacja LOTOS.