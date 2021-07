DCT Gdańsk i Port Gdańsk wchodzą w nową erę przeładunku kontenerów na Morzu Bałtyckim

22 lipca 2021 roku DCT Gdańsk S.A. został wybrany przez Zarząd Morski Portu Gdańsk na dzierżawcę pod nowy terminal, który będzie znajdować się w granicach administracyjnych Portu na wodach Zatoki Gdańskiej

Wygrany przetarg to kolejny krok milowy w historii DCT Gdańsk, który jest największym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim. Od momentu rozpoczęcia operacji w 2007 roku wybudowano dwa terminale morskie (T1 i T2 – uruchomione odpowiednio w 2007 i 2016 roku), o łącznej przepustowości 3 mln TEU (Twenty-Foot Equivalent Units).

Dzięki budowie nowego terminalu Baltic Hub 3, na terenie portu powstanie trzecie nabrzeże głębokowodne, dzięki któremu zwiększą się możliwości przeładunkowe DCT Gdańsk o 1,5 mln TEU do łącznie 4,5 mln TEU rocznie. W ramach inwestycji, której wartość wynosi 450 mln euro, powstanie nabrzeże głębokowodne o długości 717 m, głębokości 18 m oraz plac o powierzchni 36 ha. Rozpoczęcie budowy nowego terminala zaplanowano na drugą połowę 2022, a jego uruchomienie przewidziane jest w połowie 2024 roku. PFR wspólnie z partnerami- PSA i IFM rozpoczyna inwestycję o wartości 2 mld zł w rozbudowę zdolności przeładunkowych terminala DCT Gdańsk w Porcie Północnym z 3,0 do 4,5 TEU. Wzmocni to pozycję DCT na Bałtyku oraz pozwoli na wejście do grona dziesięciu największych hubów kontenerowych w Europie. - mówi Paweł Borys, prezes PFR.

W ramach projektu Baltic Hub 3 zakupionych zostanie również 7 suwnic nabrzeżowych, zdolnych do załadunku i rozładunku największych statków na świecie oraz 20 automatycznych suwnic RMG, które będą zdalnie obsługiwane przez operatorów w ergonomicznie zaprojektowanych stanowiskach. Działania te pozwolą na stworzenie znacznie bardziej bezpiecznego, nowoczesnego i wygodnego środowiska pracy przez cały rok.

Dzięki nowej inwestycji chcemy o ponad 1/3 zwiększyć możliwości przeładunkowego DCT Gdańsk i umożliwić obsługę największych kontenerowców zwiększając w ten sposób atrakcyjność Polski na światowej mapie transportu morskiego. Inwestycja w nowy terminal ma znaczenie dla całej gospodarki, w tym także dla przedsiębiorców, dla których oznacza to szybszy czas realizacji dostaw i ich niższe koszty - dodaje Paweł Borys.

Po ukończeniu Baltic Hub3, DCT Gdańsk stanie się jednym z największych terminali kontenerowych w Europie pod względem możliwości przeładunkowych i niezmiennie będzie obsługiwać i wspierać zarówno dynamicznie rozwijającą się polską gospodarkę, a także rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów bałtyckich.