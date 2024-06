Do Gdańska będą wpływać największe kontenerowce

Trwająca od dwóch lat budowa głębokowodnego nabrzeża T3 w Baltic Hub w Gdańsku zakończy się pod koniec 2025 roku - zapowiada spółka. W środę na terenie terminalu wmurowano kamień węgielny.

Dyrektor Generalny Baltic Hub Charles Baker, cytowany w komunikacie, podkreślił, że dzięki tej inwestycji Baltic Hub stanie się jednym z największych kompleksów terminali kontenerowych w Europie.

Sztuczna wyspa

Budowa trzeciego głębokowodnego nabrzeża rozpoczęła się w październiku 2022 roku. Jej wykonawcą jest konsorcjum firm Budimex i DEME.

Jak podało biuro prasowe spółki, w ramach prac utworzono 36-hektarową sztuczną wyspę.

Nieczęsto zdarza się realizować projekty, dzięki którym Polska powiększa się i to dosłownie o 36 ha. Te 36 ha to jest okno na wielki świat transportu morskiego, to jest szansa na rozwój, na zrobienie kolejnego kroku w budowie tak ważnej części polskiej ekonomii, jaką jest gospodarka morska - powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Jeden z największych w Europie

Podkreślił, że do Gdańska będą wpływać największe na świecie kontenerowce.

Będziemy mieli w Polsce jeden z największych tego typu terminali na kontynencie i z tego możemy być bardzo dumni - dodał Marchewka.

Nowe nabrzeże o długości 717 m i głębokości 17,5 m oraz place składowe będą wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt – 7 suwnic nabrzeżowych STS i 20 półautomatycznych suwnic placowych RMG. Części mają zostać dostarczone we wrześniu.

Nowy terminal T3 będzie półautomatyczny. To oznacza, że operatorzy będą mogli zdalnie sterować urządzeniami z ergonomicznie zaprojektowanych stanowisk, co - jak ocenia biuro prasowe spółki - zapewni bezpieczne, wydajne i nowoczesne środowisko pracy przez cały rok.

Według spółki po zakończeniu budowy zdolności przeładunkowe Baltic Hub zwiększą się o 1,5 mln TEU (to jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków. Jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp), by osiągnąć łącznie 4,5 mln TEU rocznie. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność polskiego sektora portowego. Ma to wpłynąć także na rozwój gospodarczy regionu i kraju.

700 statków rocznie

Zakończenie prac na terminalu T3 wraz z oddaniem sprzętu planowane jest na koniec 2025 roku. Koszt inwestycji to około 2 mld zł (ok. 450 mln euro). Będzie ona finansowana wyłącznie ze środków własnych Baltic Hub oraz środków pozyskanych od zewnętrznych kredytodawców.

Baltic Hub, który został uruchomiony w 2007 r. pod nazwą DCT Gdańsk, posiada zdolność przeładunkową do 3 mln TEU rocznie. Łączna długość dwóch głębokowodnych nabrzeży terminalu wynosi 1,3 km, co pozwala na obsługę czterech statków jednocześnie. Terminal obsługuje ponad 700 statków rocznie, w tym największe kontenerowce świata.

W 2023 roku terminal obsłużył 2,05 miliona TEU i zatrudnia ponad 1,4 tys. osób.

PAP/bz

