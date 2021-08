Gry z Xboxa bez Xboxa. Nadchodzi nowy produkt Microsofta

Jakiś czas temu wydawało się to niemożliwe. Wkrótce gracze będą mogli korzystać z gier na Xboxa… bez kupowania konsoli

Będzie to możliwe dzięki nowemu urządzeniu Microsoftu. Do sieci trafiły zdjęcia przystawki do telewizora marki Xbox. Ma dawać możliwość strumieniowania gier z chmury bezpośrednio na telewizor w ramach usługi xCloud.

Design może ulec zmianom. Pierwotnie premierę zaplanowano na koniec 2021 roku, ale przez problemy z podzespołami może zostać przesunięta.

Warto podkreślić, że urządzenie prawdopodobnie da dostęp do tytułów z biblioteki w ramach Xbox Game Pass. Czyli raczej wątpliwa będzie szansa gry w najnowsze produkcje. To na razie jednak tylko doniesienia i wciąż czekamy na konkretne zasoby.

Spider’sweb/KG