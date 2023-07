Grasz w te gry. Rosyjska propaganda tylko na to czeka

Rosja wykorzystuje gry wideo do szerzenia rządowej propagandy. Używa do tego między innymi takich tytułów jak Minecraft i World of Tanks. Gry i powiązane kanały dyskusyjne stają się dla rosyjskiej agitacji internetowymi platformami, dzięki którym potok propagandy Kremla usprawiedliwiającej wojnę w Ukrainie trafia do nowych, głównie młodszych odbiorców - stwierdził amerykański „The New York Times” w opublikowanej w niedzielę analizie.

Gazeta odnotowała, że w Minecrafcie, wciągającej grze należącej do Microsoftu, rosyjscy gracze odtworzyli bitwę o Sołedar, miasto na Ukrainie, które siły rosyjskie zdobyły w styczniu, publikując film z gry w najpopularniejszej sieci społecznościowej w swoim kraju, VKontakte. W World of Tanks, wieloosobowej grze wojennej, odtworzono paradę czołgów Związku Radzieckiego w Moskwie w 1945 roku. Samouczek dla użytkowników Minecraft doradza, jak zbudować maszt z rosyjską flagą, prezentuje ją nad nielegalnie zaanektowanym ukraińskim Ługańskiem i głosi „Chwała Rosji”.

W tym wirtualnym świecie - napisał dziennik - gracze przyjęli literę Z, symbol rosyjskich wojsk, które dokonały inwazji w zeszłym roku; przyjęli fałszywe rosyjskie roszczenia terytorialne na Krymie i w innych rejonach, za Putinem oczerniają Ukraińców jako nazistów i obwiniają o wojnę Zachód.

„Świat gier jest platformą, która może wpływać na opinię publiczną, i docierać do odbiorców, zwłaszcza młodych grup” - powiedziała dziennikarzom Tanya Bekker, badaczka z ActiveFence, firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, która zidentyfikowała kilka przykładów rosyjskiej propagandy w Minecraft.

Sięgnięcie przez Kreml do gier wideo pokazuje, jak wytrwale rząd oskarżonego o zbrodnie wojenne Putina wykorzystuje zachodnie media społecznościowe i produkty konsumenckie. Putin - zauważyła gazeta - wypowiadał się publicznie o branży gier jako narzędziu wpajania wartości i sugerował, że gry „powinny znajdować się na przecięciu sztuki i edukacji”.

Badacze Molfar, ukraińskiej firmy konsultingowej analizującej zagrożenia internetowe zidentyfikowali kilkanaście przypadków prokremlowskiej propagandy w grach Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare i War Thunder. Prawie wszystkie z nich wychwalały zwycięstwo Związku Radzieckiego nad nazistowskimi Niemcami, motyw wykorzystywany przez Putina i jego doradców do budowania poparcia dla dzisiejszej wojny. Niektóre z nich miały wyraźne powiązania z partiami politycznymi lub agencjami rządowymi.

Joseph Brown, adiunkt na Thompson Rivers University w Kolumbii Brytyjskiej, spędził pięć lat, ucząc o tworzeniu gier wideo w Rosji i powiedział, że widział na własne oczy zaangażowanie tego kraju w propagandę poprzez gry wideo i inne formy mediów.

„Muszą ponownie zaangażować wszystkich w wojnę. To kolejny element tej nieustannej propagandy. W każdym medium, za pomocą którego mogą do ciebie dotrzeć, dotrą do ciebie” - powiedział dr Brown.

Czytaj także: Putin zdecydował: Nie będzie wstrzymania ognia

PAP/rb