Pekao Leasing uzyskało nowy kredyt od BGK na finansowanie MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił dla Pekao Leasing nowy, czteroletni kredyt na kwotę 350 mln zł. To czwarta tego rodzaju umowa, a łączna wartość finansowania przyznanego Pekao Leasing przekroczyła już 1,5 mld zł. Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa często borykają się z trudnościami w dostępie do zewnętrznego finansowania; w sposób szczególny dotknięte zostały dodatkowo kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie konkurencyjnych cenowo umów leasingu zawieranych przez Pekao Leasing z klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem leasingu mogą być samochody dostawcze, ciężarowe i osobowe, przyczepy i inne pojazdy oraz linie produkcyjne, maszyny i urządzenia.

Leasing to istotne źródło finansowania potrzeb mikro, małych i średnich firm. Całkowita kwota środków trwałych sfinansowanych przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła w 2020 r. 70 mld zł. Pieniędzmi z kredytu Pekao Leasing sfinansuje zakup pojazdów i urządzeń, które trafią finalnie do polskich przedsiębiorców. To dla nich dodatkowe wsparcie w prowadzeniu biznesu, szczególnie ważne w czasie trwania kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Angażując się w takie transakcje wspieramy zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy – mówi Włodzimierz Kocon, członek zarządu BGK.