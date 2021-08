Kaczyński: Nie było propozycji rządowych dla odchodzących

Nie było propozycji rządowych dla tej grupy, która odeszła - powiedział w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński, odpowiadając na wniosek posła Bartłomieja Sienkiewicza, który zarzucił ugrupowaniu rządzącemu korupcję polityczną i zwrócił się do marszałek Witek o odroczenie obrad do wyjaśnienia sprawy

Posłowie opozycji Bartłomiej Sienkiewicz (KO) i Władysław Kosiniak-Kamysz (lider PSL) złożyli podczas środowych obrad Sejmu wnioski formalne o odroczenie posiedzenia do początku września.

Składam wniosek o odroczenie posiedzenia do 1 września. Powód jest prosty: to są wypowiedziane dzisiaj publicznie dwa zdania: „Każdy z moich posłów otrzymał bardzo atrakcyjną propozycję handlową. To jest oczywista korupcja polityczna”. Te słowa wypowiedział człowiek, który jeszcze 24 godziny temu był ministrem tego rządu - powiedział Sienkiewicz. „Pani marszałek, tu się odbywa korupcja polityczna na wielką skalę; tu się handlują Rzeczpospolitą, tu się handluje urzędami i pieniędzmi. To obowiązek pani marszałek wyjaśnić tę sprawę do spodu!” - zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.