Morawiecki: Polski Ład stworzy młodym rodzinom szanse na własny dom

W Polskim Ładzie zakładamy rewolucję wolności, prywatności, własności. Chcemy tę wolnościową rewolucję wprowadzić do systemu budowy domów jednorodzinnych do 70 m kw. w podstawie - powiedział w czwartek podczas wizyty w Pułtusku premier Mateusz Morawiecki.

Chcemy, żeby młodzi ludzie mieli większe szanse na uzyskanie własnych czterech kątów - powiedział szef rządu podczas wizyty w firmie Darbud w Pułtusku.

W ramach naszych procedur będziemy upraszczali, co się da, a domy do 70 m kw. będzie można budować bez pozwoleń, bez kierownika budowy, bez książki budowy - zapowiedział premier. Jak dodał, „za symboliczną złotówkę w konkursie architektonicznym zaproponujemy szereg projektów, które każdy będzie mógł sobie pobrać ze strony i budować estetyczny, nowoczesny, energooszczędny domek”.

Polacy we wszystkich miastach, na obrzeżach miast, na terenach wiejskich muszą móc budować, w szybkiej, krótkiej uproszczonej procedurze. Chcemy oddać tę decyzję w ręce Polaków i zrobić to w najbliższych tygodniach i miesiącach - dodał Morawiecki.

Mateusz Morawiecki skomentował także swoją wizytę na Facebooku

Dziś w Pułtusku miałem przyjemność odwiedzić polską firmę Darbud, która zajmuje się budową nowoczesnych, energooszczędnych domów.

Własny dom to fundament każdej rodziny, dlatego chcemy, aby młodzi ludzie mieli większą szansę na budowę własnych czterech kątów.

W programie #PolskiŁad zakładamy rewolucję własności polegającą na wprowadzeniu do systemu budowy domów do 70 mkw. w podstawie. Myślę, że to oferta która będzie interesująca dla polskich rodzin.

W zeszłym roku wydano 120 tys. pozwoleń na budowę domów - to o 50 proc. więcej niż w 2015 r. Polacy zapragnęli własnych 4 kątów, dlatego w ramach zmian legislacyjnych będziemy odpowiadali na te potrzeby i upraszczali wszystkie procedury, by ułatwiać budowę.

Zaproponujemy też szereg projektów architektonicznych za symboliczną złotówkę. Każdy będzie mógł je pobrać i w oparciu o ten projekt zbudować oszczędny, nowoczesny i ładny dom.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

PAP/FB/RO