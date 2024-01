Pogłoska o tym, że była minister i wicepremier rządu Donalda Tuska oraz była komisarz UE Elżbieta Bieńkowska jest przymierzana do zajęcia fotela prezesa koncernu Orlen wywołała falę komentarzy w internecie.

Komentujący zwracają uwagę, że objęcie takiego stanowiska przez Bieńkowską oznaczałoby w praktyce złamanie kolejnej obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej, a dokładnie chodzi o zobowiązanie do „odpolitycznienia” zarządów spółek skarbu państwa przez wybór członków zarządów i rad nadzorczych w trybie konkursu.

Kolejna kandydatura „z rynku”. Mam nadzieję, że to żart. Przerażająca się rysuje perspektywa dla polskiej gospodarki. Budka w Aktywach, Hennig-Kloska w Klimacie i Bieńkowska w Orlenie. To musi się skończyć katastrofą – stwierdza we wpisie na platformie X Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych w rządzie Zjednoczonej Prawicy