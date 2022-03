I Polacy, i Ukraińcy zdają dziś bezbłędnie egzamin z człowieczeństwa – Polacy swoim pospolitym ruszeniem pomocowym, Ukraińcy łaską dla rosyjskich żołnierzy, na którą przecież ewidentnie ci nie zasługują. A Rosja? Jeśli ktoś współcześnie chciałby o Putinie krzyknąć: Hannibal ante portas – to Władimir Putin nie zasługuje nawet na takie porównanie. Ukraińcy i Polacy dziś okazują się za forpocztą prawdziwie zachodniej cywilizacji i jej wartości. Putin i jego żołdacy okazują się niegodni nawet nazwania barbarzyńcami

Czasy mamy jednak niezwykłe i zachowanie ludzi jest niezwykłe. Atak Rosjan na Ukrainę trwa już siódmą dobę. Klaruje się przy tym kilka zasadniczych obserwacji, w tym o różnicy cywilizacyjnej między Ukrainą, a Rosją. Ukraina dziś pokazuje, że pod każdym względem mentalnie jest już częścią Zachodu, a Rosjanie okazują się być tej postawy zupełnym zaprzeczeniem. Polacy za to udowadniają jak wielkie mają serca.

Pospolite ruszenie całej Polski! Jesteście piękni!

Pospolite ruszenie Polaków jest wręcz poruszające! Ludzie! Jesteście piękni! Wszyscy! Zbiórki żywności, ubrań, zabawek, pieniędzy są gdzie okiem sięgnąć, dosłownie na każdym kroku. Wydaje się, ze pomagają prawie wszyscy, bez względu na poglądy. Włączyły się też największe spółki skarbu państwa oraz instytucje rządowe. Rząd działa aktywnie nie tylko pomaga, ale stara się koordynować akcje pomocowe, by jak najlepiej zarządzić połączeniem podaży dobra i popytu zapotrzebowania. Przypominamy, że jeśli ktoś chce pomóc, warto zajrzeć na specjalnie uruchomioną stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów POMAGAM UKRAINIE – to skupione w jednym miejscu wszystkie - rządowe , samorządowe i oddolne - inicjatywy pomocy uchodźcom z terenów Ukrainy objętych działaniami wojennymi. Jak poinformował też dziś Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych Spółki Skarbu Państwa w ostatnich dniach przekazały wiele milionów złotych pomocy. Zachęcam do śledzenia zakładki na naszej stronie o tytule „Pomoc Ukrainie”, gdzie staramy się zbierać informacje o tym, co wobec tylu inicjatyw jest jednak niemałym wyzwaniem!

CZYTAJ TEŻ: Sasin: Spółki Skarbu Państwa przekazały wiele mln zł pomocy

Kolejny dowód, że Ukraina już jest w Europie, to dowód wartości

Polaków i Ukraińców od Rosjan, poza wszystkim oczywistym jak podział ofiara-agresor, odróżnia dziś szacunek wobec drugiego człowieka, nawet w sytuacji „mimo wszystko”.

„Przetrzymać atak, za wszelką cenę przetrzymać, walczyć, a jak Bóg da, to i odeprzeć” – to śmiała i najlepsza obecnie taktyka wojsk ukraińskich. Jeszcze trochę i Rosjanie z głodu sami się poddadzą, bo ich „szalony” car rzucił własnych żołdaków do inwazji na Ukrainę bez wyposażenia ich już nawet nie w przyzwoity sprzęt, czy paliwo, ale w tak podstawowe wyposażenie jak dostateczny prowiant (nie mówiąc już o tym, że wcześniej wyprał im mózgi bzdurnymi hasłami o „ratowaniu Ukrainy przed ukraińskimi faszystami”). Im ukraińska armia walczy dłużej, tym większe szanse, że paliwo i prowiant skończą się tej pożal się Boże rosyjskiej karykaturze armii. W środę okazuje się, że ukraińskie wojsko po raz pierwszy od początku rosyjskiej agresji przeszło do ofensywy. Ukraińcy rozbijają elitarne rosyjskie jednostki (jak choćby tę pod Charkowem). Jak to mówił jeden z ukraińskich dowódców „U nas jest wsio”, a dzięki wsparciu zaopatrzeniowemu Polski i reszty świata, tego „wsio” będzie jeszcze długo. Rosjanie za to mają coraz mniej, a jeśli tak dalej pójdzie, nie zostanie im już nic. O to, żeby Rosjanom nic nie zostało, doskonale zadbał już ich wódz, Władimir Putin, czym pokazał pogardę dla życia i istnienia już nie tylko Ukraińców, ale dla wartości życia własnych obywateli-żołnierzy.

Nikt nie miałby chyba za złe, gdyby za to, co Rosjanie zrobili i robią ukraińskim cywilom, Ukraińcy odcięli głowy jeńcom i średniowiecznym zwyczajem powbijali na pal na rogatkach miast. A jednak jest zupełnie inaczej. Tymczasem ukraiński resort obrony zdecydował o zwrocie schwytanych rosyjskich żołnierzy ich matkom, jeśli przyjadą do one Kijowa. Naprawdę w świetle ostatnich wydarzeń to akt łaski tak wielki i symboliczny, że zupełnie nie przystający do popełnionych czynów. Tym bardziej udowadnia, że miejsce Ukrainy już jest w Europie.

Na drugim biegunie wartości znajduje się dziś Rosja

Rosyjscy żołdacy za to pokazali jaką są zdehumanizowaną karykaturą człowieka. Ostrzeliwanie budynków cywilnych, strzelanie do cywilów, w tym zabijanie małych dzieci to coś, co nie mieści się nigdzie we współczesnej sztuce wojny, a jest barbarzyństwem rodem z czasów wczesnego średniowiecza. Mało tego, Putin pokazał jak zupełnie nic dla niego nie znaczy życie jego własnych ludzi, wysyłając ich do inwazji bez zapasów, bez planu powrotu, skazując ich na szybkie zwycięstwo, albo pewną śmierć. Własnych ludzi… Sięga tym samym do rosyjskich „najlepszych” tradycji.

Gdy Hitler uderzył na Związek Radziecki i do niewoli nazistów dostały się miliony żołnierzy armii czerwonej, w której to niewoli umierali tysiącami, Stalin tylko skwitował „Ludiej u nas mnogo” (ludzi u nas dużo). Putin pokazuje jak szanuje własnych ludzi i jak podtrzymuje „najlepsze” stalinowskie tradycje.

A Hannibal? Wiosną 217 roku p.n.e. wojska Hannibala wkroczyły do Italii, gdzie pokonał konsula Flaminiusza nad Jeziorem Trazymeńskim. Rozbił też w sierpniu 216 roku p.n.e. armię rzymską pod Kannami. Jednocześnie zdobywał wielu nowych sojuszników, między innymi Galów, a po jego stronie opowiadały się kolejne miasta, w tym Kapua. „Hannibal ante portas” (Hannibal u bram) – powtarzali Rzymianie. Hannibal jest w podejściu popularno-historycznym synonimem barbarzyńcy, który rzucił rękawicę (tylko z początku skutecznie) Rzymowi siejąc grozę w sercach Rzymian. Jednak Hannibal barbarzyńcą był tylko w wyniku kreacji rzymskiej propagandy. Jak na ironię, propaganda Władimira Putina próbowała wmówić całemu światu, że jest on człowiekiem cywilizowanym, jednak własnymi czynami udowodnił światu, że jest barbarzyńcą z krwi i kości. Jeśli przyjmiemy dziś, że jesteśmy częścią współczesnego Rzymu, a Ukraina broni Rzymu przed współczesnym Hannibalem, zanim ktoś zawoła znów „Hannibal ante portas!”, to jednak może nie obrażajmy Hannibala. choćby dlatego, że Hannibal był jednym z najlepszych dowódców antycznego świata. Strategicznie i taktycznie Putin okazał się porażką i kolosem na glinianych nogach.

Ukraińcy i Polacy dziś okazują się za forpocztą prawdziwie zachodniej cywilizacji i jej wartości. Putin i jego żołdacy okazują się niegodni nawet nazwania barbarzyńcami.

Maksymilian Wysocki

PS Dziękujemy!

WROCŁAW ZBIÓRKA DARÓW W MIEJSKICH SZKOŁACH / autor: PAP/Maciej Kulczyński

POZNAŃ PUNKT ZBIÓRKI DARÓW DLA UCHODŹCÓW NA MTP / autor: PAP/Jakub Kaczmarczyk

