"Efekt sprawnej polityki biznesowej" - Prof. Krysiak o wynikach Orlenu

Grupa PKN Orlen opublikowała raport finansowy za cały ubiegły rok, w tym również za czwarty kwartał, w którym Spółka funkcjonowała już jako międzynarodowy koncern multienergetyczny powstały w wyniku połączenia z Lotosem oraz PGNiG. Ostatnie kilkanaście miesięcy to dla Grupy okres wzmożonych inwestycji, a warto zaznaczyć, że będzie ich jeszcze więcej

Na przełomie ostatnich trzech miesięcy 2022 roku, „większy” i „silniejszy” Orlen wygenerował przychody na poziomie ponad 100 mld zł. Jednak tym, co moim zdaniem wymaga podkreślenia są działania Grupy ukierunkowane na jak najszybsze uniezależnienie się od rosyjskich surowców, a także ogromna skala inwestycji, które w bieżącym roku będą jeszcze wyższe m.in. dzięki zaangażowaniu koncernu w zieloną energetykę.

W 2022 roku PKN Orlen przeznaczył aż 19,6 mld zł na realizację projektów, których głównym celem jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa w obszarze energetyki oraz surowców. Jedną z ich kluczowych gałęzi są przedsięwzięcia nastawione na transformacje energetyczną. Koncern przeznaczył naprawdę potężne nakłady finansowe na rozwój OZE, w tym budowę morskich farm wiatrowych Baltic Power czy zakończoną już realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju zlokalizowaną w województwie warmińsko-mazurskim. Warto pamiętać o planach Grupy związanych z wdrożeniem technologii małych reaktorów jądrowych, tzw. SMR, które w przyszłości będą służyły nie tylko do zaopatrzenia w energię przedsiębiorstw należących do PKN Orlen, ale także prywatnych zakładów i gospodarstw domowych.

Skala ubiegłorocznych inwestycji to w dużej mierze efekt stworzenia międzynarodowego koncernu multienergetycznego. Dlaczego? Po zakończeniu fuzji, Grupa ma możliwość generowania większego kapitału m.in. wyniku redukcji kosztów stałych ponoszonych dotychczasowo przez każdą ze Spółek. Dla przykładu, kontraktowanie zakupów ropy w większej skali znacząco obniża ceny jej nabycia.

Co istotne, działania PKN Orlen, w porównaniu do innych światowych koncernów, które wykorzystują zyski jedynie do rozwoju własnych biznesów i zaspokajania potrzeb akcjonariuszy charakteryzują się niezwykle wysokim solidaryzmem społecznym. Świadczy o tym chociażby ostatnia decyzja Spółki o przeznaczeniu blisko 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln gospodarstw domowych i 35 tysięcy podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły i żłobki chroniąc w ten sposób przed negatywnymi skutkami kryzysu energetycznego.

Trudno nie zauważyć, że nowa strategia biznesowa grupy Orlen opiera się na działaniach nastawionych na maksymalizację zysków, które następnie inwestuje w rozwój gospodarczy oraz zmniejszanie kosztów zakupu benzyny zarówno przez konsumentów indywidualnych na stacjach paliw, jak i klientów hurtowych. Co w takim przypadku powinniśmy robić? Przede wszystkim dopingować krajowy koncern, aby te dochody nadal utrzymywały się na tak wysokim jak w ubiegłym roku, albo jeszcze wyższym poziomie.

Każdorazowo po opublikowaniu przez PKN Orlen raportu finansowego, media obiegają opinie, jakoby Spółka dorabiała się na kierowcach. O ile za każdym razem okazują się one absurdalnymi pomówieniami, tak dzisiaj uważam, że należy zaakcentować to jeszcze wyraźniej. W ostatnim kwartale sprzedaż na polskich stacjach paliw odpowiadała bowiem jedynie za 3 proc. całego zysku operacyjnego. Te trzy procent obejmuje sprzedaż paliw i produkty poza paliwowe, czyli popularne wśród klientów hot-dogi, kawa lub inne produkty dostępne w sklepach na stacjach benzynowych.

Na koniec, chciałbym jeszcze przypomnieć, jak wyglądała sytuacja za poprzednich zarządców Spółki. Wówczas PKN Orlen faktycznie zarabiał głównie na kierowcach, a nakłady inwestycyjne przeznaczone na rozwój polskiej gospodarki plasowały się na pomijalnym poziomie – Grupa dbała głównie o interesy własnych akcjonariuszy. Kluczowy jest również fakt, że w ubiegłych latach jej zyski były bardzo niskie, a bywały lata, kiedy Spółka przynosiła straty.

Podsumowując, zapowiadający się na wyjątkowo trudny rok 2022 okazał się dla Orlenu dużym sukcesem i początkiem zielonej transformacji energetycznej. „Większy” Orlen to szansa nie tylko dla Polski, ale i całego regionu na posiadanie gwaranta bezpieczeństwa energetycznego, tak bardzo istotnego w czasach uniezależniania od rosyjskich surowców i nawiązywania kontraktów z nowymi, zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Prof. Zbigniew Krysiak– Szkoła Główna Handlowa, Instytut Myśli Schumana