Dobra strategia biznesowa to klucz do sukcesu

PKN Orlen opublikował raport finansowy za pierwszy kwartał 2023 roku. To także pierwsze trzy miesiące, w których wyniki obejmują połączone Orlen, Lotos i PGNiG. Ten okres upłynął grupie pod znakiem wzmożonych inwestycji, a warto zaznaczyć, że plany koncernu są imponujące.

Na przełomie ostatnich trzech miesięcy, „nowy” Orlen wygenerował przychody na poziomie 110,3 mld zł i 9,2 mld zł zysku. Jednak tym, co moim zdaniem wymaga podkreślenia są działania Grupy ukierunkowane na podtrzymanie bezpieczeństwa surowcowego w regionie, a także skala inwestycji, która w bieżącym roku będzie naprawdę potężna, dzięki dalszemu zaangażowaniu koncernu w transformację energetyczną, w tym niskoemisyjne źródła wytwarzania energii.

W 2022 roku PKN Orlen przeznaczył aż 19,6 mld zł na realizację projektów, które mają zapewnić Polsce bezpieczeństwo w obszarze energetyki oraz surowców. Jedną z ich kluczowych gałęzi są przedsięwzięcia nastawione na transformacje energetyczną. Te potężne nakłady finansowe skoncentrowały się na rozwoju OZE w tym budowę morskich farm wiatrowych Baltic Power czy zakończoną już realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju zlokalizowaną w województwie warmińsko-mazurskim. W tym roku kwota ta zostanie podwojona do rekordowych 36 mld zł. Spółka na tapet wzięła m.in. wdrożenie technologii małych reaktorów jądrowych. W przyszłości SMR-y posłużą nie tylko do zaopatrzeniu w energię przedsiębiorstw należących do PKN Orlen, ale także prywatnych zakładów i gospodarstw domowych.

Mimo wielkoskalowych sukcesów Grupy, media wciąż obiegają opinię, jakoby zeszłoroczne transakcje konsolidacyjne były błędem. Dlatego czuję się w obowiązku jeszcze raz podkreślić, że systematycznie i sukcesywnie realizowana strategia biznesowa Orlenu to w dużej mierze właśnie efekt stworzenia międzynarodowego koncernu multienergetycznego. Po zakończeniu fuzji, Grupa ma możliwość generowania większego kapitału m.in. wyniku redukcji kosztów stałych ponoszonych dotychczasowo przez każdą ze Spółek. Dla przykładu, kontraktowanie zakupów ropy w większej skali znacząco obniża ceny jej nabycia.

Co istotne, ani wspomniana konsolidacja, ani trwająca wojna w Ukrainie nie zmieniła struktury zysków Orlenu - utrzymują się one na poziomie około 8 procent przychodów. To wartość bardzo podobna do tej z pierwszego kwartału 2021 roku. W tym kontekście teorie o „nadmiarowych zyskach” polskiego giganta, o które trwa polityczny spór, nie znajdują żadnego logicznego uzasadnienia.

Stabilne przychody koncernu to także istotny element walki z szarą strefą, która wcześniej zabierała zyski legalnie działającym firmom. Jak wskazują dane, w latach 2015-2022, czyli po odejściu od władzy Platformy Obywatelskiej i zmianie kierownictwa w Orlenie, sprzedaż diesla na stacjach grupy wzrosła o jedną czwartą, a benzyny – o połowę. Pamiętajmy, że skuteczna eliminacja mafii paliwowej to większe wpływy do budżetu państwa. PKN Orlen tylko w pierwszym kwartale 2023 roku wpłacił 16,5 mld zł podatków, o 8 mld zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W całym roku 2022 było to 39 mld zł, czyli dwa razy więcej, niż w roku 2014. Płatności od PKN ORLEN otrzymuje co druga gmina w Polsce. W ciągu ostatnich 8 lat koncern odprowadził ok. 2,6 mld zł lokalnych podatków i opłat, a to znacząco ułatwiło finansowanie m.in. budowy dróg, placów zabaw, czy remontów szkół i świetlic.

Na koniec, chciałbym dodać, że każdorazowo po opublikowaniu przez spółkę raportu finansowego, słyszę głosy ,,ekspertów”, że polska marka zarabia na polskich kierowcach. Orlen jak każda firma zarabia na wszystkich klientach, bo takie są zasady logiki biznesowej. Ale nie tylko na polskich. Wśród nich są także kierowcy z Czech, Niemiec i tak naprawdę wszystkie te osoby, które darzą zaufaniem i odwiedzają punkty sygnowane logo orła. Ponadto, jak możemy przeczytać w raporcie, dzisiaj sprzedaż na stacjach PKN Orlen w Polsce odpowiada za zaledwie 1 procent całego zysku operacyjnego spółki.

Zapowiadający się na wyjątkowo trudny rok 2022 okazał się dla Orlenu dużym sukcesem i początkiem zielonej transformacji energetycznej. Pierwszy kwartał tego roku to jeszcze większy sukces i jeszcze ambitniejsze plany inwestycyjne. Te nakłady finansowe to szansa nie tylko dla Polski, ale i całego regionu na posiadanie gwarancji bezpieczeństwa energetycznego oraz pomnażanie obiektów, z których pobierana będzie energia z odnawialnych źródeł.

Prof. Zbigniew Krysiak– Szkoła Główna Handlowa, Instytut Myśli Schumana