Międzynarodowa załoga pracownicza współczesnym wyzwaniem wielkich inwestycji

Pierwszy w historii polski czempion PKN Orlen zaplanował na najbliższe lata gigantyczne inwestycje. Dzieje się to w czasie, w którym Europa po serii kryzysów, które dotknęły ją i świat od początku XXI w. postawiła na konieczność odzyskania suwerenności gospodarczej w strategicznych obszarach. W tle zamiast słów poparcia, słychać oskarżenia opozycji o sprowadzanie imigrantów z Azji

Obecnie największą inwestycją petrochemiczną w Polsce, ale i w Europie w ciągu ostatnich 20 lat, jest rozbudowa Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

Kompleks Olefin III będzie bazą do produkowania wysoko marżowych produktów petrochemicznych, czyli przedmiotów codziennego użytku, środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, włókien syntetycznych do produkcji odzieży, części samochodowych, elementów sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych. Nawet laik widzi, że kompleks ten wzmocni polski przemysł. Będzie pewnym źródłem dostaw dla krajowych i zagranicznych odbiorców. A do tego przyniesie podatki do budżetu państwa i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Inwestycja ta wpisuje się także w ideę i politykę zielonej transformacji propagowanej i wprowadzanej przez Unię Europejską. Jest ponadto istotna dla rozwoju lokalnego biznesu, bowiem docelowo przyniesie kilkaset nowych miejsc pracy dla mieszkańców Płocka i okolicznych gmin.

Praktyczna realizacja tak wielkich inwestycji wymaga pełnego przestrzegania prawa krajowego i wspólnotowego. Wymaga podporządkowania się regułom, które są podstawą funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej.

Wykonawca, czyli koreańsko-hiszpańskie konsorcjum Hyundai Engineering & Tecnicas Reunidas został wybrany w pełnej niedyskryminującej konkurencyjnej procedurze. Każde przedsiębiorstwo z branży mogło w niej uczestniczyć. Jednym z istotniejszych kryteriów wyboru było posiadanie doświadczenia w realizacji tak dużych projektów. W Polsce nie ma podmiotów, które specjalizują się w budowie zakładów rafineryjno-petrochemicznych. Musimy odbudować kompetencje w tym obszarze, jak w wielu innych.

Przy budowie kompleksu Olefiny III zatrudnionych będzie 13 tys. osób, w tym 7 tys. Polaków przy współpracy z polskimi firmami. Wykonawca, czyli koreańsko-hiszpańskie konsorcjum Hyundai Engineering & Tecnicas Reunidas leganie zatrudnia przy tej inwestycji także pracowników zagranicznych, którzy pracują na kontraktach tymczasowych i pozwoleniach na pracę, a po zakończeniu inwestycji wyjadą z Polski. Wszystkie największe inwestycje na świecie prowadzone są aktualnie z wykorzystaniem międzynarodowej załogi pracowniczej. Polacy także mają doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji poza granicami naszego kraju.

Na potrzeby załogi realizującej prace przy inwestycji powstało kontenerowe miasteczko pracownicze. Trzeba pamiętać, iż obcokrajowcy do inwestycji Olefin III są pracownikami legalnymi i wyselekcjonowanymi pod kątem kompetencji, a o bezpieczeństwo całego przedsięwzięcia troczy się zarówno wykonawca, jak i PKN Orlen oraz polska policja. Każda przestrzeń Rzeczypospolitej Polskiej podlega kontroli policji, której funkcjonariusze zapewniają w granicach naszego państwa porządek publiczny.

Co istotne, brak rąk do pracy wskazywany jest przez firmy z branży budowlanej i infrastrukturalnej jako jeden z podstawowych problemów na polskim rynku. Pracownicy z Ukrainy nie są w stanie pokryć braków, szczególnie, że wielu mężczyzn w ostatnich kilkunastu miesiącach wróciło do kraju walczyć, albo roztoczyć opiekę nad rodzinami. Sprowadzanie pracowników z Azji było koniecznością.

To nie pierwsza próba tłamszenia rozwoju gospodarczego Polski. Do dzisiaj przecież nie otrzymaliśmy środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach KPO. Polska i Polacy jednak idą do przodu. Liderem inwestycji jest właśnie PKN Orlen, choć należy zauważyć, że także inne polskie przedsiębiorstwa stają się globalnymi przedsiębiorstwami, generując wartość dodaną dla PKB Polski i polskiego społeczeństwa.

dr Katarzyna Obłąkowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie