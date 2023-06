Orlen zwiększa rozbudowę kompleksu Olefin

Orlen zdecydował o zwiększeniu skali rozbudowy Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty petrochemiczne – zakomunikował koncern. Zwiększenie skali inwestycji może wpłynąć na wzrost zysku operacyjnego Grupy Orlen nawet o 2 mld zł rocznie.

„To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty petrochemiczne, stanowiące bazę do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, jak części samochodowe, czy sprzęt AGD. W efekcie rozbudowy Kompleksu Olefin powstanie ok. 650 nowych miejsc pracy. Inwestycja pozwoli m.in. na redukcję o 30 proc. emisji CO2 na tonę produktu. Finalizacja projektu uplasuje też Orlen jako lidera branży petrochemicznej w Europie. Zwiększenie skali inwestycji może wpłynąć na wzrost zysku operacyjnego Grupy Orlen nawet o 2 mld zł rocznie” - czytamy w komunikacie. „Światowe trendy wskazują, że popyt na wysokomarżowe produkty petrochemiczne będzie dynamicznie rósł. Do 2050 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma potencjał do tego, żeby się podwoić. Jednocześnie w perspektywie 10 lat przerób ropy naftowej na tradycyjne paliwa będzie sukcesywnie malał. Uważnie analizujemy te zmiany i intensyfikujemy nasze działania, by mieć jak największy udział w petrochemicznym biznesie i w szybkim tempie zwiększać przychody generowane przez ten segment. Dlatego rozszerzamy zakres prac związanych z rozbudową Kompleksu Olefin. Unowocześnimy całą istniejącą infrastrukturę towarzyszącą, by nasz kompleks był najnowocześniejszym i najbardziej ekologicznym w Europie. W ten sposób umocnimy naszą pozycję regionalnego lidera w produkcji petrochemicznej, jednocześnie wzmacniając konkurencyjność naszej Grupy oraz polskiej gospodarki” - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

PKN Orlen zwiększył wartość kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning) do ok. 25 mld zł (z ok. 13,5 mld zł) oraz termin jej zakończenia do I poł. 2027 r. (z początku 2025 r.).

„Na rozbudowę Kompleksu Olefin, którą poprowadzą także polskie firmy podwykonawcze, zostanie przeznaczone 25 mld zł. Wartość tej inwestycji odpowiada niemal w pełni zeszłorocznemu zyskowi Grupy Orlen” – komunikuje koncern.

Rada nadzorcza i zarząd PKN Orlen podjęły decyzje, które umożliwiają zawarcie porozumienia zmieniającego umowę na budowę kompleksu z jego wykonawcą - spółkami Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas.

„Konieczność podpisania porozumienia z wykonawcą inwestycji wynika z aktualizacji jej założeń, co spowodowane jest przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz związanymi z nią sankcjami i tym samym rosnącymi kosztami materiałów, zerwanymi łańcuchami dostaw oraz ograniczoną dostępnością zasobów realizacyjnych. Dodatkowo, w ramach projektu Olefiny III realizowana jest modernizacja infrastruktury zasadniczej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, a także przygotowanie tej infrastruktury pod przyszłe projekty rozwojowe, w tym o charakterze dekarbonizacyjnym. Potencjał tych projektów wzrasta z uwagi na ostatnie zmiany rynkowe i zaostrzenie regulacji. PKN Orlen poprzez zwiększoną skalę produkcji petrochemikaliów i chemikaliów planuje wykorzystać swój potencjał rynkowy nie tylko w Polsce, ale również w całym regionie korzystając z wiarygodności, dogodnego położenia oraz skali i dostępności aktywów. Według aktualnych szacunków koszt budowy kompleksu Olefiny III wyniesie ok. 25 mld zł, a jej zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku. Realizacja inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA Grupy Orlen o ponad 1 mld zł” - czytamy też w komunikacie.

Budowa kompleksu Olefiny III jest kluczowa i niezbędna dla realizacji transformacji istniejących aktywów rafineryjno-petrochemicznych spółki w Płocku i w Gdańsku, pozwoli na zintegrowanie procesowe petrochemii w ramach Grupy Orlen oraz realizację synergii operacyjnych, w tym z Rafinerią Gdańską Sp. z o.o. Inwestycja umożliwi dalszy rozwój Grupy Orlen poprzez działania o charakterze organicznym i nieorganicznym. Realizacja tych działań ugruntowałaby rolę koncernu jako jednego z liderów transformacji aktywów rafineryjno-petrochemicznych w Europie.

„Produkty petrochemiczne, wytwarzane w Kompleksie Olefin, będą bazą dla bardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych, wykorzystywanych do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, m.in. środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, sprzęt AGD i urządzenia elektroniczne” – czytamy w komunikacie.

Rozbudowa Kompleksu Olefin i zwiększenie możliwości produkcyjnych petrochemikaliów będzie miało korzystny wpływ nie tylko na działalność koncernu, ale również powstanie nowych miejsc pracy i sytuację finansową samorządów.

„Szacuje się, że dzięki realizacji inwestycji docelowo zatrudnienie w koncernie wzrośnie o ok. 650 etatów. Natomiast wpłaty Orlenu z tytułu podatków lokalnych zasilających budżety gmin wzrosną o dodatkowe ok. 160 mln zł rocznie. Ponadto zwiększy się dostępność petrochemikaliów bazowych, co będzie podstawą dla rozwoju branży chemicznej w Polsce i spotęguje pozytywne efekty dla gospodarki” – podano też w informacji.

Rozszerzenie zakresu prac w ramach rozbudowy Kompleksu Olefin będzie wiązało się z gruntowną modernizacją już istniejącej infrastruktury w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Po unowocześnieniu będzie ona wykorzystywana na potrzeby produkcji olefin, a w przyszłości także kolejnych projektów rozwojowych. Inwestycja jest ważnym elementem transformacji energetycznej, a jej finalizacja umożliwi redukcję o 30 proc. emisji CO2 na tonę produktu. Budowa nowoczesnego Kompleksu Olefin umożliwi wydłużenie okresu funkcjonowania instalacji rafineryjnych, dla których w kolejnych latach szansą będzie właśnie produkcja petrochemii.

Wcześniej w czerwcu Damian Olewnik, dyrektor projektu Olefiny III w PKN Orlen, informował, że budowa kompleksu instalacji Olefin III na terenie zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku jest obecnie zaawansowana w ok. 33 proc.

Umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC ze spółkami Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas PKN Orlen podpisał w czerwcu 2022 r. Wartość inwestycji szacowana była na ok. 13,5 mld zł. Uruchomienie produkcyjne kompleksu Olefin III planowane było na początek 2025 r.

