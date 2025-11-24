BGK zaangażuje się w pomoc finansową szpitalom

Wsparcie sektora obronnego i innowacji w gospodarce to główne cele Banku Gospodarstwa Krajowego w przyszłym roku – poinformował PAP prezes banku Mirosław Czekaj. Dodał, że trwają rozmowy dotyczące wsparcia BGK w zakresie restrukturyzacji finansowej szpitali.

– Trwają analizy i przygotowania planu, by w 2026 r. wyznaczyć i realizować cele szczególnie w sektorze obronnym i wsparcia innowacji w gospodarce – powiedział PAP prezes BGK. Wśród nowych zadań na 2026 rok wymienił też pomoc dotyczącą szpitali. Jak mówił, trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań, „które mogą pomóc szpitalom w restrukturyzacji ich finansowych zobowiązań”. – Jesteśmy w tej sprawie stałym w dialogu z resortem zdrowia i finansów – podkreślił.

Pod koniec września minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda informowała, że trwają rozmowy prezesa BGK i ministra finansów Andrzeja Domańskiego na temat ewentualnego narzędzia finansowego w postaci pożyczek.

Uruchomienie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności i przedsięwzięcia tzw. dual use

Jak wskazał Czekaj, kolejnym elementem są przygotowania do uruchomienia Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. – Śledzimy prace legislacyjne dotyczące tego rozwiązania. Zgodnie z projektem ustawy przy BGK ma powstać spółka specjalnego przeznaczenia na realizację zadań dotyczących finansowania wzrostu odporności polskiego państwa, polskich samorządów, cyberbezpieczeństwa oraz inwestycji kapitałowych w sferze obronności, zwłaszcza zwiększających zdolności produkcyjne – powiedział.

Jak mówił, trwa dyskusja i przygotowania do tego, czy i jaką rolę odgrywałby BGK w zarządzaniu programami SAFE – unijnym Instrumentem na rzecz Zwiększania Bezpieczeństwa Europy. Zgodnie z deklaracjami rządu Polska może z niego otrzymać nawet 40 mld euro.

BGK jest operatorem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, zwiększającego swój zakres działania. Ze środków FWSZ finansowane są głównie wydatki na zakup uzbrojenia. Od momentu utworzenia funduszu BGK pozyskał finansowanie na rzecz kontraktów przekraczające 170 mld złotych, co pokazuje ogromną skalę działalności banku w tym zakresie. Plany FWSZ na przyszły rok to 79,5 mld złotych. To historycznie rekordowa kwota – ocenił prezes.

Czekaj zwrócił również uwagę na „całą sferę działalności finansowaną z własnych kapitałów banku”, dzięki czemu współpraca z sektorem obronnym jest poszerzana. – _Ponadto część kapitałów banku lokowana jest też w przedsięwzięcia kapitałowe tzw. dual-use, czyli z pogranicza sektora cywilnego i obronnego. Jest to realizowane w dużej mierze poprzez spółkę zależną BGK, czyli Vinci – wskazał.

Zaangażowanie w program Innovate Poland i wspomaganie samorządów

Szef banku odniósł się też do zainaugurowanego 14 listopada przez ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego programu Innovate Poland, który ma na celu zwiększenie finansowania polskich innowacyjnych przedsiębiorstw. – W ramach programu kilka instytucji, w tym BGK, przeznaczy na pierwszym etapie łącznie 4 mld zł na rozwój polskich firm. W najbliższym czasie będą uruchamiane środki w formie inwestycji kapitałowych. To będzie program finansowania najlepszych innowacyjnych przedsięwzięć ok. kilkuset podmiotów w różnych stadiach rozwoju. Takiego programu w Polsce jeszcze nie było – wyjaśnił prezes banku.

Zaznaczył, że w przyszłym roku BGK zamierza skupić się na wsparciu polskich samorządów. – Chodzi nie tylko o gminy, powiaty, woj., ale również o podmioty, które działają w sektorze komunalnym w zakresie transportu, opieki społecznej czy ochrony środowiska. To zadanie, które jest ważnym celem naszej strategii i będziemy je konsekwentnie realizować. Spotykamy się z samorządowcami, którzy są zainteresowani długoterminowym finansowaniem takich podmiotów – powiedział prezes BGK w kuluarach „Forum Polska 2035+” organizowanego przez Związek Banków Polskich.

Zwrócił też uwagę na wsparcie BGK w odbudowie Ukrainy, głównie przez wykorzystanie unijnych środków w ramach programu Ukraine Facility oraz na „cały zakres zadań gwarancyjnych i wspierających ekspansję polskich podmiotów na nowe rynki, chociażby afrykańskie”.

Prognozy wyników banku

Odnosząc się do przedstawionych niedawno wyników banku za I półrocze 2025 r. ocenił, że są one „dobrym prognostykiem na ten rok, co do realizacji strategicznych zadań i wyników finansowych za 2025”. Wynik finansowy banku za pierwsze półrocze br. wyniósł ponad 1,5 mld zł, czyli o ok. 40 mln zł więcej rok do roku. Polskie wydatki na obronność składają się z dwóch podstawowych elementów – pieniędzy przeznaczonych na obronność w budżecie państwa oraz pieniędzy z opartego przede wszystkim na instrumentach dłużnych Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), z którego finansowane są przede wszystkim zakupy nowego sprzętu dla wojska.

BGK to należący w całości do Skarbu Państwa bank rozwojowy, wspierający zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

Jacek Stankiewicz (PAP), sek

