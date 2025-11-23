Senator Grzegorz Bierecki laureatem nagrody Towarzystwa Patriotycznego Jana Pietrzaka. Senator mówił w rozmowie z Telewizją wPolsce24 o stworzonym przez siebie projekcie ustawy, która umożliwi przyjazd do Polski naszych rodaków ze Wschodu – czytamy na portalu wPolityce.pl

Senator Grzegorz Bierecki mówił o tym, w jakim momencie realizacji stworzonego przez niego projektu jesteśmy.

To bardzo opłacalny projekt. Państwo polskie znakomicie na tym zarobi, jeżeli zostanie to wdrożone. Chociaż nie mam przekonania, że obecnie rządząca koalicja zdecyduje się ten projekt podjąć. Projekt został przekazany panu prezydentowi, trwają prace w Kancelarii. Od kalendarza pana prezydenta zależy, kiedy zostanie on uruchomiony. Mogę powiedzieć, że moją pracę wykonałem, przygotowałem ustawę – mówił Grzegorz Bierecki dla telewizji wPolsce24.

Jeśli byłaby w przyszłości taka możliwość, to chętnie podejmę się wykonania tej ustawy – dodał.

Oprac. Sek

