Idzie rekordowy wzrost cen prądu

Od stycznia opłaty za prąd wystrzelą do rekordowych poziomów – nie tylko przez cenę jednej kilowatogodziny, ale również za sprawą dwóch obowiązkowych składników rachunków: opłaty mocowej i kogeneracyjnej.

Dla gospodarstwa o zapotrzebowaniu w wysokości 1800 kilowatogodzin rocznie oznacza to dodatkowe 7-8 zł miesięcznie, czyli około 80 zł rocznie. Wzrost obejmie wszystkie progi zużycia.

Najmocniej ucierpią przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne korzystające z taryfy C, w przypadku której w godzinach szczytu prąd będzie droższy o 55 proc., co oznacza setki lub tysiące złotych dodatkowych kosztów miesięcznie.

Opłata mocowa rośnie, bo finansuje rezerwy mocy gwarantujące stabilność systemu energetycznego, a koszty ich utrzymania zwiększają się najszybciej od 2021 roku.

Z kolei opłata kogeneracyjna podskoczy do 4 zł 36 groszy za kilowatogodzinę, wspierając produkcję energii i ciepła. Sposobem na ograniczenie dodatkowych kosztów może być fotowoltaika, która zmniejsza pobór energii z sieci, a więc także opłaty regulacyjne.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

