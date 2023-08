Sprzęt na wojnę: Oto uzbrojenie Grupy Wagnera!

Obecność PMC Wagner (zwanej też Grupą Wagnera) na Białorusi i kolejne prowokacje przy polskiej granicy budzą niepokój władz w Warszawie i szefostwa NATO. Czym jednak realnie dysponują „wagnerowcy” i czy mogliby tym sprzętem zagrozić Wojsku Polskiemu?

PMC Wagner uznawane jest za elitę wojsk najemnych, jednak nie jest to obraz do końca prawdziwy. Owszem, najemnicy Wagnera są „ostrzelani” po konflikcie na Ukrainie, mają też doświadczenie z walk w Syrii czy Afryce, jednak, jak wskazuje były dowódca GROM, legendarny komandos generał Roman Polko opinia jakoby Wagner był elitą w rosyjskich siłach zbrojnych jest nadużyciem:

Wagnerowcy - co podkreślałem wielokrotnie i wiem, że jest zgodność w tej ocenie - to nie jest jakaś super elita wyszkolona w szkołach wywiadu i Specnazie, tylko są to pospolici bandyci, kryminaliści, którzy po prostu bez skrupułów potrafią pobić, ukraść, zamordować. W ten sposób do tej pory się realizowali