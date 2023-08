AH-64E Apache: Latający czołg dla polskiej armii!

Śmigłowce AH-64E Apache należą do najbardziej śmiercionośnych technologii bojowych świata - teraz to Polska wejdzie w posiadanie super-śmigłowca.

Wczorajsza deklaracja ministra obrony Mariusza Błaszczaka była w środowisku osób zajmujących się obronnością wyczekiwana i spodziewana jednocześnie. Program Modernizacji Sił Zbrojnych RP zakładał też wdrożenie nowych rozwiązań dla polskiej floty śmigłowcowej, jednak konflikt na Ukrainie zweryfikował wiele pierwotnych założeń.

Przed kilkoma miesiącami miałem przyjemność rozmawiać z ówczesnym rzecznikiem prasowym Agencji Uzbrojenia (a obecnie - rzecznikiem Eurokorpusu) ppłk Krzysztofem Płatkiem. Gdy zapytałem o kwestie doświadczeń jakie Polska wyciąga z bieżących wydarzeń na Ukrainie pan pułkownik wskazywał, iż rzeczywiście - program modernizacyjny uległ gwałtownej intensyfikacji w 2022 roku. Jak wskazywał rzecznik:

Należy zauważyć, że modernizacja Sił Zbrojnych RP musi być prowadzona w sposób harmonijny, niemniej występują oczywiście zadania stanowiące priorytety, z uwagi chociażby na obszary wymagające podjęcia pilnych działań ze względu na ich znaczenie dla całości zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP. Przykładem jest budowa wielowarstwowego zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Jego znaczenie wzmacniają m.in. doświadczenia z trwającego za wschodnią granicą Polski konfliktu.

Toteż po czołgach, systemach opl czy wozach pancernych nadszedł czas na śmigłowce. I, gdy o to chodzi, MON zdecydował się na najbardziej zabójczą opcję, wybierająć amerykańskie Apache.

Czym jest śmigłowiec AH-64E Apache?

To podstawowy typ śmigłowca szturmowego US Army. Opracowany przez Hughes Helicopters z czasem trafił „pod skrzydła” McDonnell Douglas, które znowu z kolei z czasem przejął Boeing. Zastępując kultową Cobrę, Apache musiał wypełnić buty prawdziwie cenionego śmigłowca. Udało się i to z nawiązką.

Charakterystyczna, „brutalna” sylwetka Apache’a już dziś jest absolutnie kultowa, zaś sam śmigłowiec występował w wielu filmach i serialach, które próbowały zobrazować jego zabójcze możliwości.

A te są naprawdę potężne! Apache nie jest glass cannon (z ang. szklana armata) - to znaczy, że nie jest maszyną dysponującą potężną siłą ognia przy nikłej wytrzymałości. O nie - Apache to „latający czołg” przeznaczony do walki na froncie, mając wspierać wojska pancerne i działania ofensywne, zarówno w dzień jak i w nocy.

Apache jest też „oczami” dla wojska - posiadając potężne możliwości obserwacyjne, tak dzienne jak i nocne, jak również zaawansowaną nawigację i awionikę Apache może latać nawet przy zerowej widoczności. I nadal realizować zadania! Sami piloci także są właściwie zabezpieczeni, przebywając w kevlarowej „wannie”, są osłonięci nie tylko przed ogniem z broni lekkiej, ale nawet w przypadku zestrzelenia, wyspecjalizowani piloci mają dużą szansę na przeżycie.

Niestety, nie wiemy jeszcze jakim uzbrojeniem będą dysponować polskie Apache, jednak pewne jest co innego - część maszyn trafi do Polski szybciej, „wypożyczona” przez US Army. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa ale i programu szkoleniowego - nasi lotnicy będą mogli szybciej przesiąść się na nowe maszyny.

Tym samym nasza armia zyskuje nowy, potężny oręż. Zaiste, Wojsko Polskie z każdym dniem staje się jedną z najsilniejszych armii regionu.

