Nie tylko F-35: Te technologie wzmacniają wojsko!

Wojsko Polskie wchodzi w nową erę - zakup najnowocześniejszych technologii sprawia, że rozwiązania rodem z Układu Warszawskiego odchodzą ostatecznie do lamusa.

Wczorajsze odsłonięcie pierwszego, polskiego F-35 (Husarza) jest bardzo istotnym wydarzeniem, ale te nowoczesne samoloty nie są jedynymi technologiami, które wzmocnią naszą armię.

Choć modernizacja Sił Zbrojnych RP była planem zapoczątkowanym dużo wcześniej niż rosyjska inwazja na Ukrainę, to faktem jest, że po 2022 roku proces gwałtownie przyspieszył.

F35 to potężny samolot, ale nie tylko on wzmocni naszą obronność / autor: Lockheed Martin

F-35 jest bez wątpienia najnowocześniejszym elementem technologicznym wchodzącym do naszych sił zbrojnych, i niejako integrującym szereg rozwiązań, wprowadzając do armii nową synergię. Ale nie jest to projekt jedyny!

Jakie inne technologie wzmocnią nasze wojsko? Zapraszam do krótkiego rankingu!

ABRAMS M1A1

Dostawa pierwszych 116 Abramsów została niedawno zrealizowana. Czemu „przesiadka” na amerykańskie Abramsy jest tak istotna?

Abramsy są potężnym wzmocnieniem naszego wojska / autor: fot. Fratria

Abrams to czołg produkcji amerykańskiej, uchodzący za jedną z najbardziej zaawansowanych i śmiercionośnych tego typu konstrukcji na świecie.

Produkcja Abramsów ruszyła pierwotnie w 1980 roku. Czołg ten nazwany na cześć generała Creightona Abramsa, dowódcy 37 Batalionu Pancernego Armii Stanów Zjednoczonych w okresie II wojny światowej przez lata przeszedł wiele modyfikacji i dziś uznawany jest za jedną z najlepszych tego typu konstrukcji na świecie. Obecnie Abramsy (obok izraelskich Merkav) uznawane są za najbardziej śmiercionośną technologię pancerną globu, która ma być „ostatnią maszyną na polu bitwy” jeśli chodzi o wytrzymałość kadłuba i przeżywalność załogi.

Niezniszczalny czołg? Oto Abrams!

Niezniszczalny czołg? Oto Abrams!

K2

Tym razem technologia rodem z Korei Płd. Zamówienie na K2 miało w szybkim casie nadrobić braki w naszych siłach pancernych, po tym jak nasz kraj przekazał posowieckie maszyny Ukrainie. Powstałą lukę w krótkim czasie uzupełniła umowa z Koreańczykami.

K2 nie tylko wypełniły lukę pancerną, ale są zarazem wartościową technologią / autor: fot. Fratria

Jak wskazywała Polska Agencja Prasowa jeszcze w grudniu 2022, kiedy pierwsze K2 trafiły do Polski:

Czołg K2 Black Panther jest uzbrojony w gładkolufową armatę 120 mm, waży 55 ton. Jego załoga składa się z trzech osób (dowódca, działonowy, kierowca), zawieszenie wozu pozwala na regulacje prześwitu. Moc z koreańskiego silnika wysokoprężnego przenosi niemiecka przekładnia. W wersji K2PL czołg ma mieć wzmocniony pancerz, system obserwacji dookólnej i system aktywnej ochrony. Zostaną wyposażone w polski system łączności, a system zarządzania walką będzie kompatybilny z innymi systemami wykorzystywanymi w polskim wojsku. K2 mają w pierwszej kolejności zastąpić czołgi z rodziny T-72.

Wciąż niejasna jest jednak sytuacja w materii potencjalnej produkcji czołgów K2 w naszym kraju.

Czytaj też: Czołgi, haubice? Co kupiliśmy w Korei?

AH-64 Apache

Polska ma nabyć 96 śmigłowców Apache, które będą zintegrowane z pozostałymi elementami naszej armii. Czemu zakup tych maszyn jest tak istotny?

Apache jest postrachem wojsk pancernych wroga / autor: fot. Pixabay

Apache to podstawowy typ śmigłowca szturmowego US Army. Opracowany przez Hughes Helicopters z czasem trafił „pod skrzydła” McDonnell Douglas, które znowu z kolei z czasem przejął Boeing. Zastępując kultową Cobrę, Apache musiał wypełnić buty prawdziwie cenionego śmigłowca. Udało się i to z nawiązką. Charakterystyczna, „brutalna” sylwetka Apache’a już dziś jest absolutnie kultowa, zaś sam śmigłowiec występował w wielu filmach i serialach, które próbowały zobrazować jego zabójcze możliwości.

A te są naprawdę potężne! Apache nie jest glass cannon (z ang. szklana armata) - to znaczy, że nie jest maszyną dysponującą potężną siłą ognia przy nikłej wytrzymałości. O nie - Apache to „latający czołg” przeznaczony do walki na froncie, mając wspierać wojska pancerne i działania ofensywne, zarówno w dzień jak i w nocy. Apache jest też „oczami” dla wojska - posiadając potężne możliwości obserwacyjne, tak dzienne jak i nocne, jak również zaawansowaną nawigację i awionikę Apache może latać nawet przy zerowej widoczności. I nadal realizować zadania! Sami piloci także są właściwie zabezpieczeni, przebywając w kevlarowej „wannie”, są osłonięci nie tylko przed ogniem z broni lekkiej, ale nawet w przypadku zestrzelenia, wyspecjalizowani piloci mają dużą szansę na przeżycie.

Czytaj: AH-64E Apache: Latający czołg dla polskiej armii!

HIMARS

Jeszcze w 2023 roku ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę 486 wyrzutni HIMARS dla Wojska Polskiego. Wyrzutnie te mają być zintegrowane z polskimi systemami i ten proces jest już zaawansowany.

HIMARSy uczynią naszą artylerię potęgą / autor: Lockheed Martin

Jak wskazał PAP:

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) to wysokiej mobilności system artylerii rakietowej dalekiego zasięgu produkowany przez koncern Lockheed Martin. W odróżnieniu od zestawu MLRS Multiple Launch Rocket, systemu montowanego na podwoziu gąsienicowym, HIMARS wykorzystuje podwozie kołowe, pozwalające na szybsze przemieszczanie się. HIMARS-y mogą być m.in. transportowane na pokładzie używanych przez polskie wojsko samolotów C-130 Hercules. Wyrzutnie HIMARS mogą używać dwóch podstawowych typów pocisków - GMLRS o zasięgu ok. 70 km oraz ATACMS o zasięgu ok. 300 km.

System PATRIOT

Kolejna technologia rakietowa rodem z USA i zarazem znaczące wzmocnienie naszej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Ten amerykański system rakietowy ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej, zdolny nie tylko do przechwytywania samolotów nieprzyjaciela i jego artylerii rakietowej czy dronów, ale też całego spektrum „obrony teatru działań”.

Systemy PATRIOT mogą chronić całe teatry działań / autor: fot. Fratria

Kontrakt na Patrioty ma być wart ponad miliard dolarów!

Czytaj: Potęga! Wyrzutnie Patriot dla wojska za 1,23 mld dol.

Wymienione powyżej technologie to tylko kilka z licznych zamówień, obejmujących realnie wszystkie segmenty sił zbrojnych. Bez wątpienia Wojsko Polskie wchodzi w nową erę, nareszcie będąc armią w pełni uNATOwioną.

