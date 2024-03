Ten sprzęt trafi do Polski! ZOBACZ ZDJĘCIA Z POKAZU

Prezydent Andrzej Duda złożył w środę wizytę w 3. Dywizji Piechoty Armii Amerykańskiej w Fort Stewart - tam wziął udział w demonstracji czołgu M1A2 Abrams oraz śmigłowca szturmowego AH64 Apache!

Polska zamówiła 96 tych śmigłowców, które zastąpią maszyny poradzieckie.

Wielkie zakupy

To nie jedyne zakupy, bowiem Departament Stanu USA poinformował o zatwierdzeniu zgody na sprzedaż Polsce 821 rakiet AGM-158B JASSM o zasięgu niemal 1000 km, 745 pocisków powietrze-powietrze AIM-120C-8 średniego zasięgu oraz 232 pocisków taktycznych krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder Block II.

Czym jest Apache?

Śmigłowce AH-64E Apache należą do najbardziej śmiercionośnych technologii bojowych świata.

To podstawowy typ śmigłowca szturmowego US Army. Opracowany przez Hughes Helicopters z czasem trafił „pod skrzydła” McDonnell Douglas, które znowu z kolei z czasem przejął Boeing. Zastępując kultową Cobrę, Apache musiał wypełnić buty prawdziwie cenionego śmigłowca. Udało się i to z nawiązką.

Charakterystyczna, „brutalna” sylwetka Apache’a już dziś jest absolutnie kultowa, zaś sam śmigłowiec występował w wielu filmach i serialach, które próbowały zobrazować jego zabójcze możliwości.

A te są naprawdę potężne! Apache nie jest glass cannon (z ang. szklana armata) - to znaczy, że nie jest maszyną dysponującą potężną siłą ognia przy nikłej wytrzymałości. O nie - Apache to „latający czołg” przeznaczony do walki na froncie, mając wspierać wojska pancerne i działania ofensywne, zarówno w dzień jak i w nocy.

Apache jest też „oczami” dla wojska - posiadając potężne możliwości obserwacyjne, tak dzienne jak i nocne, jak również zaawansowaną nawigację i awionikę Apache może latać nawet przy zerowej widoczności. I nadal realizować zadania! Sami piloci także są właściwie zabezpieczeni, przebywając w kevlarowej „wannie”, są osłonięci nie tylko przed ogniem z broni lekkiej, ale nawet w przypadku zestrzelenia, wyspecjalizowani piloci mają dużą szansę na przeżycie.

Abramsy to nowa jakość

Polska zakupić ma też czołgi Abrams, które także podziwiał polski prezydent.

M1 Abrams to czołg produkcji amerykańskiej, uchodzący za jedną z najbardziej zaawansowanych i śmiercionośnych tego typu konstrukcji na świecie.

Produkcja Abramsów ruszyła pierwotnie w 1980 roku. Czołg ten nazwany na cześć generała Creightona Abramsa, dowódcy 37 Batalionu Pancernego Armii Stanów Zjednoczonych w okresie II wojny światowej przez lata przeszedł wiele modyfikacji i dziś uznawany jest za jedną z najlepszych tego typu konstrukcji na świecie.

Więcej o czołgach Abrams przeczytasz w materiale: Niezniszczalny czołg? Oto Abrams! INFOGRAFIKA

Wszystkie zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

PAP/ as/

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polskie czołgi - już w Rosji!

Minister finansów wrzucił handlowi kukułcze jajo

Turów kaputt? Niemcy biją brawo polskiemu sądowi

Wyłączenia prądu dla odbiorców są już nieuchronne

Miotła Tuska. Trzęsienie ziemi w dyplomacji