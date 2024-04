Inflacja znowu w górę! O ile?

Inflacja w kwietniu wzrosła do 2,7 proc. z 2 proc. w marcu. Na wzrost wskaźnika złożyły się głównie wyższe ceny żywności oraz paliw – powiedział PAP główny ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski.

We wtorek GUS opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku. W marcu inflacja wyniosła 2 proc.

„Inflacja w kwietniu wzrosła do 2,7 proc. Głównym powodem wzrostu inflacji były ceny żywności, które według naszych danych z monitoringu online poszły w górę o co najmniej 3 proc. w stosunku do marca oraz ceny paliw, które podskoczyły o 2,5-3 proc.” – powiedział PAP główny ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski.

Przyspieszenie inflacji bazowej

Dodał, że nie było widać przyspieszenia w komponentach inflacji bazowej, toteż spodziewa się dalszego spadku tego wskaźnika. Przyznał, że w kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszego przyspieszenia inflacji. Jedną z przyczyn będzie m.in. wzrost cen energii.

„Spodziewamy się, że ceny energii elektrycznej wzrosną o ok. 20 proc., więc w efekcie inflacja w lipcu wyniesie 4,4 proc. Na koniec 2024 r. inflacja wyniesie 4,4 proc. Na koniec roku zaś inflacja wyniesie trochę powyżej 5 proc.” – powiedział Piotr Bielski.

PAP/ as/