Wrzenie w JSW zamiast świętowania Barbórki

Działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) organizacje związkowe poinformowały w piątek o wszczęciu sporu zbiorowego z zarządem spółki. Nie zgadzają się z decyzją o ograniczeniu wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 r. do 30 proc. należnych świadczeń.

„Spór zbiorowy jest nieunikniony. Nagroda Barbórkowa nie została wypłacona w całości z powodu ograniczonych możliwości finansowych - to oczywiście tłumaczenie Zarządu spółki. Przygotujmy się na dłuższą walkę o nasze wynagrodzenie i przyszłość” - napisali na Facebooku przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Górników JSW i Związku Zawodowego Kadra Pracowników JSW.

Wszczęcie sporu zbiorowego

Dołączyli fotografię pisma złożonego w piątek w kancelarii JSW, w którym informują o wszczęciu sporu zbiorowego, który dotyczy „jednostronnej decyzji Zarządu JSW SA o częściowej realizacji wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 rok”. Żądają natychmiastowego wstrzymania tej decyzji i rozpoczęcia rokowań w trybie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Domagają się także wyjaśnienia jaka była podstawa prawna decyzji podjętej przez zarząd JSW.

Związkowcy dodali, że na odpowiedź i podjęcie rokowań wyznaczają pracodawcy trzy dni robocze.

„Brak reakcji ze strony Zarządu będzie skutkował uznaniem sporu za wszczęty, z możliwością skierowania przedmiotu sporu do mediacji oraz dalszych przewidzianych prawem działań protestacyjnych” - podsumowali. Podobny komunikat opublikowała zakładowa organizacja NSZZ „Solidarność”, która również stanowczo sprzeciwia się ograniczeniu wypłaty nagrody barbórkowej i poinformowała o wszczęciu sporu zbiorowego. „Oczekujemy natychmiastowego wycofania zmian i rozpoczęcia dialogu – inaczej będziemy podejmować dalsze kroki wynikające z ustawy o sporach zbiorowych” - oświadczyli członkowie tej organizacji.

Oczekują, że zarząd wstrzyma swoją decyzję oraz dokona wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika i ekwiwalentu w pełnej wysokości. Związkowcy domagają się podjęcia rokowań i udostępnienia pełnej dokumentacji „decyzyjnej i finansowej”. W opinii związkowców decyzja zarządu JSW stanowi naruszenie wewnętrznego prawa pracy, zwłaszcza porozumienia zbiorowego z marca 2021 r., które nakłada na pracodawcę obowiązek uzgadniania ze organizacjami związkowymi polityki płacowej.

Decyzję o ograniczeniu wypłaty Barbórki do 30 proc. zarząd tłumaczy sytuacją płynnościową spółki. Jak napisano w czwartkowym raporcie, zarząd w związku z wdrażanym procesem restrukturyzacji biznesowej JSW podjął decyzję „o częściowej realizacji wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 r.” Spółka zapowiedziała, że wypłata zostanie zrealizowana 3 grudnia 2025 r. wszystkim uprawnionym pracownikom w wysokości 30 proc. należnych świadczeń, dla każdego pracownika wyliczonych indywidualnie.

JSW podała, że kwota brutto nagrody wraz z ekwiwalentem do wypłaty na 3 grudnia 2025 r. wyniesie około 100,79 mln zł. Wraz z szacunkowymi narzutami pracodawcy koszt tej nagrody wraz z ekwiwalentem wyniesie około 127,31 mln zł. „Pozostała kwota naliczonych świadczeń zrealizowana zostanie niezwłocznie po uzyskaniu przez spółkę wystarczających środków finansowych zapewniających jej stabilizację bieżącej płynności” - zapowiedział zarząd JSW.

We wtorek spółka podała, że jej strata netto sięgnęła po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. Po pierwszym półroczu br. JSW miała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł wobec tego samego okresu rok wcześniej (do 4,715 mld zł). Największy negatywny wpływ na wyniki ma otoczenie rynkowe: pogłębiające się spadki cen węgla koksowego i koksu.

PAP, sek

