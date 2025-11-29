Problem z demografią? Chorwaci już wdrażają polski pomysł

Chorwacja i Polska zmagają się z zaskakująco podobnymi wyzwaniami demograficznymi - masową emigracją, niską dzietnością i wyludnianiem regionów prowincjonalnych. O ile władze w Zagrzebiu szukają rozwiązań myśląc o repatriacji rodaków i wsparciu osadnictwa, o tyle rząd Donalda Tuska głównie kopiuje zachowania stosowane w państwach zachodniej Europy, ściągając do Polski ogromne liczby obcych nam kulturowo cudzoziemców – wskazuje portal wPolsce24.tv

Tymczasem na stole leży pomysł, który przedstawił senator Grzegorz Bierecki, proponując ustawę łączącą repatriację z osadnictwem. To dokładnie ta idea, którą wdrażają Chorwaci!

W ciągu trzech dekad niepodległości Chorwacja straciła blisko 20 proc. mieszkańców. Główne przyczyny depopulacji to masowa emigracja, która przyspieszyła po wejściu do UE w 2013 r., oraz utrzymujący się niski poziom dzietności. W odpowiedzi na pogłębiający się kryzys demograficzny władze w Zagrzebiu powołały Ministerstwo ds. Demografii i Imigracji – pierwsze tego typu w Unii Europejskiej – które zaprezentowało pakiet środków wspierających dzietność, politykę rodzinną i powroty do kraju - czytamy w tekście Ośrodka Studiów Wschodnich.

Dlatego wprowadzono program naprawczy, którego główny założeniem i priorytetem jest ściąganie Chorwatów z diaspory. Wdrożono też nowe przepisy, które mają wydłużać wizy do trzech lat, gwarantować równe pensje i mieszkania, a samorządy w wyludniających się regionach dostaną obowiązek rewitalizacji pustostanów - relacjonuje portal wPolsce24.tv.

Chorwackie ministerstwo i pakiety dla rodzin

W odpowiedzi na prognozy ONZ, wg których populacja Chorwacji spadnie do 3,2 mln do 2050 roku (na tę chwilę jest to ok. 3,8 miliona) chorwackie władze w 2024 roku utworzyły dedykowane ministerstwo, które uruchomiło pakiet demograficzny wart setki milionów euro rocznie – pisze omawiając publikację OSW wPolsce24.tv.

Kluczowe elementy to podwojenie jednorazowego świadczenia na dziecko z 309 do 618 euro, wydłużenie urlopu ojcowskiego do 20 dni oraz rozbudowa 22,5 tys. miejsc w przedszkolach. Wdrożono także programy, które ułatwiają reemigrantom – głównie z Ameryki Południowej – uzyskanie obywatelstwa i dostępu do rynku pracy.

Projekt senatora Biereckiego: repatriacja plus osadnictwo

Dziś w Polsce zmagamy się z bardzo podobnymi problemami. Prognozy demograficzne wskazują, że jeśli obecne trendy się utrzymają, populacja Polski do końca stulecia może spaść nawet poniżej 30 milionów! Do tego bardzo szybko wyludniają się niektóre regiony naszego kraju, a rząd nie znajduje pomysłu, jak sobie radzić z niekorzystnymi trendami.

O projekcie senatora Grzegorza Biereckiego

Sprowadźmy Polaków! Przełomowy projekt sen. Biereckiego

Brakuje rąk do pracy? Ściągnijmy do kraju… Polaków!

Dlatego senator Bierecki zaproponował połączenie ustawy o repatriacji z osadnictwem. Celem jest sprowadzenie nawet 500 tys. rodzin – ponad milion osób – w ciągu dekady, zastępując migrantów Polakami ze Wschodu. Projekt rozszerza repatriację na europejską część byłego ZSRR, wprowadza wizy krajowe online z weryfikacją na granicy oraz umożliwia województwom wyludniającym się wykup pustostanów dla repatriantów z opcją bonifikatowego wykupu po czasie.

Więcej o działaniach Chorwacji i projekcie senatora Grzegorza Biereckiego

