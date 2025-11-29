Przedsiębiorca zaoszczędzi na publikacji w MSiG

Zniesienie obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów dokonanych w Krajowym Rejestrze Sądowym - to jeden z głównych celów nowelizacji ustawy o tym rejestrze, która w sobotę weszła w życie. Zmiana jest jednym z szeregu rozwiązań deregulacyjnych wprowadzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Po dokonanej zmianie przedsiębiorcy już nie muszą ponosić kosztów publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów dokonanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotychczas - jak argumentowało Ministerstwo Sprawiedliwości - przedsiębiorcy zamieszczali tam rocznie około 270 tys. wpisów. Tymczasem - jak uzasadniono – „Monitor Sądowy i Gospodarczy jest przeciążony z powodu lawinowego wzrostu liczby ogłoszeń o wpisie”.

Spośród tych ogłoszeń zaś ponad 75 proc. stanowią wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

„Zważywszy na fakt, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym publikowane są inne istotne ogłoszenia, istniejące znaczne opóźnienia w publikacji są niekorzystne zarówno dla podmiotów podlegających wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i dla uczestników obrotu gospodarczego” - podkreślało MS.

Istotą nowelizacji jest „oparcie systemu domniemań wynikających z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym na publikacji w tym rejestrze”. Ustawowy zapis mówiący, że „od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów” zmienił swoje brzmienie na: „Od dnia dokonania wpisu w Rejestrze nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ujawnionych wpisów”.

Automatyczne pobieranie danych z rejestru

Kolejne z rozwiązań zawartych w noweli dotyczą umożliwienia instytucjom publicznym i innym podmiotom realizującym zadania publiczne – za zgodą ministra sprawiedliwości – pobierania danych z rejestru automatycznie, przez nowoczesne interfejsy sieciowe (API). „Rozwiązanie ułatwi m.in. weryfikację danych i przyspieszy procedury administracyjne” - uważa resort sprawiedliwości.

Ułatwienia dla gmin

Zrezygnowano także z dotychczasowego zapisu ustawy stanowiącego, że gminy są obowiązane wykonywać - jako zadania zlecone - czynności związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegające na zapewnieniu zainteresowanym papierowych formularzy wniosków o rejestrację spółek jawnych. Jak przypominało MS te czynności gmin były reliktem, gdyż od 1 lipca 2021 r. wnioski dotyczące spółek jawnych są składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i żadnych wniosków oraz pism dotyczących przedsiębiorców nie można składać w postaci papierowej.

Istotną zmianą zawartą w nowelizacji jest też modyfikacja zasad składania wniosków o wpis do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych lub zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. „W następstwie nowelizacji wymienione wyżej czynności będą wykonywane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego” - wskazywano. Jednak te przepisy - jak przewidziano - ze względu na konieczność pełnego przystosowania się podmiotów z rejestru stowarzyszeń do nowych rozwiązań mają wejść w życie dopiero 1 kwietnia 2027 r.

Sejm uchwalił nowelizację 26 września br., Senat nie wprowadził do niej poprawek. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ją na początku listopada br.

PAP, sek

