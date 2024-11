Tusk znów to zrobił, czyli „prywatyzacja” VAT

To co stało się z wpływami VAT w 2024 roku, jako żywo przypomina poprzednie rządy Platformy, kiedy to w latach 2008-2015 wpływy z VAT wzrosły tylko symbolicznie. Wróciło polityczne przyzwolenie na „prywatyzację” podatku VAT, także i podczas obecnych rządów Platformy i koalicjantów.

Minister finansów skierował do Sejmu nowelizację budżetu na 2024 rok, w której potwierdza zmniejszenie dochodów budżetowych w stosunku do planowanych aż o 56,3 mld zł, a w konsekwencji także powiększenie deficytu budżetowego z 184 mld zł do 240,3 mld zł. Między innymi dochody z VAT mają być niższe od planowanych o blisko 23 mld zł. (…). Mimo tego, że dochody budżetowe, będą o około 9 proc. niższe od planowanych, a przy zapewnieniu porównywalności (o ponad 12 proc.), to w uzasadnieniu do nowelizacji, minister nie pisze o ich załamaniu, tylko podaje różne przyczyny ich spadku, które tak naprawdę są próbą stworzenia „zasłony dymnej” w tej sprawie – wskazuje poseł PiS, ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu opublikowanym na portalu wPolityce.pl.

Powody tego spadku dochodów budżetowych w tym w szczególności podatkowych, są znacznie poważniejsze i widać to wyraźnie, choćby porównaniu wpływów z podatku VAT w 2023 roku i w 2024 roku po nowelizacji. (…) w 2024 roku mamy do czynienia z zaledwie symbolicznym wzrostem wpływów z VAT w stosunku do 2023 roku, tylko o 10 mld zł , a więc o niecałe 4%, w sytuacji kiedy tzw. baza podatkowa, czyli nominalny wzrost PKB, mimo tej niższej niż planowana inflacja, wyniesie aż 6,8% – pisze autor komentarza na wPolityce.pl.

Niestety to co stało się z wpływami VAT w 2024 roku, jako żywo przypomina poprzednie rządy Platformy, kiedy to w latach 2008-2015 wpływy z VAT wzrosły tylko o około 21 mld zł, a więc symbolicznie (skumulowana inflacja w tym okresie ok 21 proc.). W czasie 8 letnich rządów PiS w latach 2015- 2023, wpływy z VAT wzrosły z 123 mld zł do wspomnianych wyżej około 272 mld zł (po skorygowaniu), a więc o blisko 150 mld zł (inflacja skumulowana w tym okresie ok. 47 proc.). A więc podczas rządów PiS, wpływy z VAT rosły ponad 7-krotnie mocniej, niż podczas rządów Platformy i nawet po uwzględnieniu wyższej skumulowanej inflacji (wyższej ponad 2-krotnie) - komentuje dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl

Wróciło polityczne przyzwolenie na „prywatyzację” podatku VAT, także i podczas obecnych rządów Platformy i koalicjantów – podsumowuje dr Zbigniew Kuźmiuk.

Oprac. Sek

