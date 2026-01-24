Tusk chce finansowo zagłodzić 600 tys. gospodarstw rolnych

W tym tygodniu został wprowadzony do porządku obrad Sejmu i przegłosowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo. (…) Mimo zachęcającego tytułu tak naprawdę oznacza „rzeź” małych gospodarstw rolnych poprzez całkowite pozbawienie ich dopłat bezpośrednich – pisze dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Rozwiązania zawarte w ustawie oznaczają, że rolnik, żeby aby otrzymać nawet te podstawowe dopłaty bezpośrednie, będzie musiał się wykazać fakturami sprzedaży swoich produktów i fakturami zakupu środków do produkcji rolnej. Co więcej, wszystkie wymogi w tym zakresie, jakie będzie musiał spełnić rolnik, zostaną dopiero określone przez ministra rolnictwa w stosownym rozporządzeniu, więc dopiero za jakiś czas rolnicy się dowiedzą, jakie warunki będą musieli spełnić, żeby uzyskać choćby podstawowe dopłaty bezpośrednie - pisze Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl.

Z 1,2 mln gospodarstw odpadnie 600 tysięcy

Łatwo można oszacować, że obecnie zarejestrowanych w ARiMR ok 1,2 mln gospodarstw rolnych, które pobierają dopłaty bezpośrednie, po wprowadzeniu tych nowych obowiązków zostanie co najwyżej około 600 tys. gospodarstw rolnych, a więc zaledwie 50 proc. obecnego stanu, otrzymującego wsparcie. To prawdziwa „rzeź” gospodarstw otrzymujących dopłaty i pozbawienie ich szczególnie tych, które produkują najlepszą żywność, często na własne potrzeby, sąsiadów i społeczności lokalnych - szacuje poseł PiS.

Europejska klęska Tuska, którego „nikt w UE nie ogra”

Powodem ogłoszenia tej rzezi małych gospodarstw jest kompletna porażka rządu 13 grudnia w staraniach o środki na Wspólną Politykę Rolną (WPR) z nowego budżetu na lata 2028-2034, który przecież przygotował komisarz tej koalicji w Brukseli i najbliższy współpracownik Tuska, kiedy ten był przewodniczącym Rady Europejskiej, Piotr Serafin. Polska otrzymała na WPR tylko 24,6 mld euro na 7 lat, a więc rocznie tylko 3,5 mld euro rocznie w sytuacji kiedy na 5 lat w okresie 2023-2027 w budżecie komisarza Janusza Wojciechowskiego, była to kwota 25 mld euro, czyli 5 mld euro rocznie - wskazuje autor komentarza.

Od 2028 roku będzie więc brakować około 1,5 mld euro rocznie i te pieniądze trzeba zaoszczędzić zdaniem PSL-u na około 600 tysięcy gospodarstw rodzinnych, pozbawiając je dopłat bezpośrednich.

