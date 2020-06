Ogień, brutalność i kradziona broń: Zamieszki w USA

W Stanach Zjednoczonych trwają protesty i zamieszki. Wszystko po śmierci Afroamerykanina George’a Floyda, który miał umrzeć wskutek interwencji policji.

Zarzewiem zamieszek stała się sprawa 46-letniego czarnoskórego George’a Floyda, który zmarł w trakcie zatrzymania przez policję w Minneapolis.

W poniedziałek do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów brutalnie przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Wkrótce mężczyzna zmarł. Słowa przyciskanego do ziemi Floyda „Nie mogę oddychać” stały się głównym hasłem protestów.

O sprawie zamieszek szeroko informują zagraniczne media:

W wyniku zamieszek odzyła też dyskusja na temat dostępu do broni palnej w USA. Szczególnie gdy prezentowane są takie nagrania jak to, gdy jeden z protestujących kradnie karabinek szturmowy z opuszczonego radiowozu:

Na Twitterze także jest sporo nagrań - niektóre z nich wykonane przez samych demonstrantów:

Przykrym dla Polaków akcentem jest fakt, iż w trakcie zamieszek zdewastowano też pknik Tadeusza Kościuszki, stojący przed Białym Domem:

