Min. Gliński: Polska na to zasługuje

Polska zasługuje na inwestycje w kulturę, inwestycje z prawdziwego zdarzenia - powiedział w poniedziałek w Kielcach minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Zaznaczył, że w niespełna osiem lat w Polsce zrealizowano ponad 7645 inwestycji w kulturze.

W poniedziałek na modernizowanym budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zawisła wiecha, symbolizująca ukończenie pierwszego etapu prac budowlanych - stan surowy zamknięty. W uroczystości zawieszenia wieńca wziął udział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Jedna złotówka zainwestowana w kulturę, to co najmniej trzy złote dochodu dla nas wszystkich i dlatego w kulturę trzeba inwestować – zaznaczył minister.

Gratulował osobom zaangażowanym w projekt przebudowy kieleckiej sceny dramatycznej, że „w środku zabytkowej kamienicy wybudowali nowoczesny, wspaniały teatr”.

Trzeba było mieć wizję i odwagę, żeby to zrealizować. Macie szczęście, że jest uległy minister, który w tym wszystkim trochę pomógł, bo ta inwestycja miała być pierwotnie ograniczona w skali, ale myślę, że Kielce i Polska zasługują na inwestycje w kulturę, inwestycje z prawdziwego zdarzenia - podkreślił. Teatr kielecki w zasadzie na nowo budowany, ale z zachowaniem pietyzmu kulturowego, dziedzictwa zabytkowej substancji, będzie na pewno czymś pięknym. Gratuluje sprawności i szybkości. Inwestycja w środku miasta, która polega na przebudowie, czegoś, co już istniało, to inwestycja bardzo trudna – dodał.

Minister zaznaczył, że w ciągu niespełna ośmiu lat w Polsce zrealizowano 7645 inwestycji w kulturze. „

To daje olbrzymią satysfakcję – podkreślił. Kultura w Polsce, wbrew niektórym malkontentom, bardzo dobrze się rozwija – dodał minister kultury.

Dyrektor teatru im. Stefana Żeromskiego Michał Kotański zaznaczył, że „sektor usług publicznych działa na własnych zasadach”.

To nie jest korporacja, która ma zarabiać pieniądze. My swoją wartość budujemy w zupełnie inny sposób – integrujemy lokalną społeczność, edukujemy, promujemy region i budujemy jego konkurencyjność – przekonywał dyrektor Kotański.

Dodał, że teatr powstaje dzięki dużej pomocy MKiDN. „Połowa budżetu tej inwestycji to pieniądze pochodzące z ministerstwa kultury (ok. 82 mln zł), to bardzo duża kwota i za to wsparcie bardzo dziękuję, bo bez niego ta inwestycja by się nie zakończyła” – podkreślił.

Dyrektor dziękował także marszałkowi województwa i parlamentarzystom w tym przede wszystkim posłowi Krzysztofowi Lipcowi (PiS), który – jak podkreślił – „zawsze, kiedy były jakieś kryzysy, interweniował.

Poseł Lipiec zaznaczył, że kielecka scena dramatyczna należy do jednych z najstarszych w Polsce.

I będzie miała najpiękniejszy teatr. To naprawdę niesłychana rzecz, że w centrum miasta, na obiekcie zabytkowym, można było dokonać takiego dzieła – mówił. Zaznaczył, że realizacja inwestycji jest możliwa dzięki współpracy wielu podmiotów i skomplikowanemu montażowi finansowemu.

Przebudowa i modernizacja ponad 140-letniej kamienicy, w której mieści się kielecka scena dramatyczna, rozpoczęła się na początku lutego 2021 roku. W zmodernizowanym budynku pojawią się m.in. zapadnie sceniczne, winda towarowa oraz ruchome proscenium. Nad widownią nowym elementem będzie plafon, który poprawi akustykę sali. Powstanie również kawiarnia, nowe foyer, a także strefa kas i biur.

Szczepan Wroński z pracowni architektonicznej WXCA, która opracowała projekt przebudowy teatru, zaznaczył, że udało się stworzyć unikalny projekt, z jednej strony pozostawiając unikalną tkankę teatru, z drugiej tworząc „prawdopodobnie najnowocześniejszą scenę w Polsce”.

Wskazał, że w teatrze przygotowano dwie sceny. Mniejsza będzie mogła zostać otwarta na dziedziniec teatru, co pozwoli przygotowywać spektakle plenerowe. Druga, duża scena, została rozbudowana. Umożliwi to montaż wielu zapadni, obrotowej platformy scenicznej, a nawet wprowadzenie wody do spektakli.

Modernizacja obiektu miała pierwotnie kosztować około 82 mln zł i potrwać do połowy 2023 roku. Jednak w trakcie realizacji projektu teatr kupił sąsiednią kamienicę przy ulicy Sienkiewicza 32 A, co pozwoliło rozszerzyć zakres inwestycji. W kupionym budynku ma się mieścić zaplecze kieleckiej sceny dramatycznej.

Ostatecznie koszt przebudowy teatru, wraz z zakupem przyległej nieruchomości, jej przebudową oraz uwzględnieniem waloryzacji kontraktu wynikającej z zawirowań na rynku budowlanym, ma wynieść ponad 150 mln.

Inwestycja jest finansowana z kilku źródeł: środków własnych województwa świętokrzyskiego (ok. 30 mln zł), funduszy unijnych zagwarantowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego (21 mln zł), Funduszy Norweskich (21,8 mln zł), a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (59,1 mln zł na remont głównej kamienicy oraz ponad 21,5 mln zł na zakup i przebudowę sąsiedniej kamienicy)

Budowa ma się zakończyć do końca roku. Pierwszy spektakl w wyremontowanej siedzibie zaplanowany jest na 6 stycznia 2024 roku

pap, jb