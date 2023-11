PKO BP wejdzie w VR, Roblox i Fortnite

Ikona bankowości w ikonicznych wirtualnych światach? Polski i prawdziwy bank jest pionierem w wirtualnej rzeczywistości. Jak mówi przedstawicielka banku, PKO BP nie tylko weszło w Metaverse, ale wejdzie również w Roblox i Fortnite - ikoniczne światy, w których masowo obecni sa najmłodsi internauci. Maksymilian Wysocki rozmawia z Heleną Piasecką z Biura Innowacji PKO BP

Jesteśmy liderem nie tylko już w bankowości tradycyjnej , jak największy bank z największą liczbą klientów, ale też często jesteśmy już pionierem nowych rozwiązań technologicznych, albo skalowania nowych rozwiązań w tak dużej organizacji. Dzięki takim rozwiązaniu budujemy przewagę konkurencyjną i zbliżamy się do osób zainteresowanych najnowszymi technologiami i podnosimy komfort naszych klientów – mówi Helena Piasecka z Biura Innowacji PKO BP.

Najnowsze wdrożenia, zasługujące na szczególną uwagę, to procesy chmurowe i choćby sztuczna inteligencja, wdrażana na wielu polach, pomagająca choćby w sortowaniu korespondencji z klientami, czy podpowiadająca klientom kolejne słowa, zgodnie z kontekstem sprawy, czy voiceboty – roboty pozwalające klientom dokonywać operacji głosem, nie tylko za pomocą klawiatury.

Ale to aktywność banku na polu wirtualnej rzeczywistości robi duże wrażenie. Zespół technologicznych pasjonatów stawia na rozwój wizerunkowy. Przedsięwzięcie to robi wrażenie do tego stopnia, że miesiąc temu PKO BP zwyciężył w międzynarodowym konkursie Global Retail Banking Innovation Awards 2023, organizowanym przez magazyn The Digital Banker w Singapurze, w kategorii “Outstanding Customer Relations & Brand Engagement Initiative” – „niesamowita inicjatywa” na polu relacji z klientami i zaangażowania w relację klientów z marką. PKO Bank Polski pokonał 530 projektów zgłoszonych przez 190 banków z całego świata.

Metaverse identyfikujemy jako taki Internet 3D. Pierwszym krokiem była wirtualna placówka. Do wirtualnego świata przenieśliśmy nasz ikoniczny budynek, PKO Rotundę. W tym budynku organizujemy różnego rodzaju wydarzenia jak koncerty, targi. Będzie to miejsce spotkań banku z klientami. Będzie, ale już po części jest, bo zorganizowaliśmy tam w tym roku wirtualne targi pracy i muszę powiedzieć, że było to największe wydarzenie tego typu w wirtualnym świecie na całym świecie – dodaje Helena Piasecka.

Wirtualny świat i Metaverse nie są tylko dla dzieci. Coraz więcej firm przenosi tam swoje życie zawodowe, zwłaszcza jeśli firma ma zasięg globalny i organizuje pracownikom wirtualne spotkania. Dużym firmom łatwiej jest wciągać ludzi w swoją wirtualną rzeczywistość, ponieważ sprzęt VR nadal jest dość drogi.

Ale bank stawia na wizerunkowe oswajanie z marką także w wirtualnych środowiskach dla młodych dorosłych i dla dzieci. Plany obecności PKO BP w takich tytułach jak Roblox i Fortninte są dość poważne.

Młodzi często słysząc „edukacja” odwracają wzrok. My chcemy pokazać, że edukacja, w tym edukacja finansowa, może być ciekawa. Możemy przez zabawe i rozrywkę uczyć się ciekawych rzeczy. I to będzie na Robloxie i na Fortnite – ocenia gość programu.

W jaki sposób i o czym bank chce edukować w tych wirtualnych rzeczywistościach?

