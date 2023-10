Śliwka: Politycy PO i PSL prywatyzowali w sposób frajerski

- Wszystkie te statystyki pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość lepiej zarządza polską gospodarką – mówi w rozmowie z Maksymilianem Wysockim Andrzej Śliwka, wiceminister Aktywów Państwowych.

PiS i PO, dwie największe siły, spierające się w tych wyborach, diametralnie różni podejście do wielu spraw, nie tylko światopoglądowych, ale też gospodarczych. Jedną z nich jest podejście do kwestii narodowości kapitału na rynku, spółek państwowych oraz ich roli w rozwijaniu polskiej gospodarki. PO oraz doradzające jej tuzy, chcą jak najmniej państwa w gospodarce. Ale to tylko hasło. W praktyce i w rezultacie, jak zaznaczył gość dzisiejszego programu, oznaczało to oddawanie polskiej gospodarki w obce ręce i to za pół darmo.

Chciałbym powiedzieć o dwóch procesach, które były prowadzone za czasów PO i PSL. Pierwszy, w sposób frajerski politycy PO i PSL na 20 proc. wpuścili do spółki strategicznej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo chemiczne i żywnościowe, mówię o Grupie Azoty, rosyjskiego oligarchę, Mosze Kantora, przyjaciela Władimira Putina. Gdyby nie ruchy w ostatnim momencie, to stracilibyśmy całkowicie tak ważną dla naszego bezpieczeństwa spółkę – zaznacza minister Andrzej Śliwka. Politycy PO nie widzieli w tym nic złego. To pokazuje jakie mieli podejście do polskiej racji stanu i bezpieczeństwa. Drugim przykładem był LOTOS. My w MAP upubliczniliśmy pismo, które skierował do prezesa Olechnowicza ówczesny minister skarbu Aleksander Grad, gdzie wprost wskazuje trzy podmioty, z czego dwa wprost związany z Kremlem, a trzeci założony przez jakichś rosyjskich kelnerów w Luksemburgu, gdzie te podmioty właśnie miałyby być tymi, którzy przejęliby ten LOTOS w całości – dodaje. – I to też warto podkreślać, dementujące te fake newsy, które rozpowszechnia PO, jedynym rządem, który prywatyzował LOTOS, był rząd Donalda Tuska – podkreślił.

Podejście do ochrony miejsc pracy w kryzysie - podejście diametralnie inne

To jest temat rzeka. Rzeczywiście, ta filozofia rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego a rządu Prawa i Sprawiedliwości jest diametralnie różna. Wystarczy spojrzeć na podstawowe współczynniki, na rynek pracy. W 2015 roku bezrobocie było dwucyfrowe, dziś mamy jedno z niższych w UE. Liczba bezrobotnych w ostatnich latach Platformy Obywatelskiej wynosiła 1,6 mln osób, obecnie jest o 800 tys. mniej bezrobotnych – wskazuje Andrzej Śliwka, wiceminister Aktywów Państwowych. – Mógłbym tak statystyka po statystyce pokazywać te różnice w filozofii PO a PiS, wyniki rządów Platformy Obywatelskiej a rządów PiS i wszystkie te statystyki pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość lepiej zarządza polską gospodarką - dodaje.

Jak wskazał, w 2015 roku w sektorze przedsiębiorstw, było aż o 1 mln mniej zatrudnionych niż jest obecnie.

Niedawno, w ramach postępowania w trybie wyborczym, PO kłóciło się z PiS o 0,5 proc. odnośnie poziomu bezrobocia, który wynikał z recepty jaką PO przyjęła na walkę z poprzednim kryzysem finansowym. Od tej pory już ściślej mowa o 14,4 proc. bezrobociu, jakby to wiele zmieniało. Ale w tamtym czasie, na terenach woj. warmińsko-mazurskiego 10 lat temu były miejsca, gdzie bezrobocie sięgało ponad 30 proc.

Dziś spółki państwowe zamiast być wyprzedawane, rozwijają się, inwestują w Polsce i na tych samych terenach, gdzie kiedyś pracy było coraz mniej. SSP tworzą nowe miejsca zatrudnienia – co będzie choćby efektem podpisania umowy Orlenu na budowę nowoczesnej tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie w województwie warmińsko-mazurskim - i nie są to fikcyjne wakaty, jak za PRL, a potrzebne biznesowi i gospodarce funkcje.

