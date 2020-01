WIDEO Będą uwagi ministerstwa ws. aukcji 5G

Kiedy nie będzie potrzebne fizyczne prawo jazdy w Polsce? Co i kiedy będzie się działo w tym roku w obszarze sieci 5G? Jakie są priorytety Ministerstwa na 2020 rok? Gościem Maksymiliana Wysockiego w piątkowym Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl był Marek Zagórski, minister cyfryzacji

Rok mamy nowy, ale priorytety te same. Będziemy kierunkowo pracować w tych obszarach, w których już działamy. Przede wszystkim i cały czas jednym z naszych priorytetów jest rozwój e-usług w e-administracji. Tu mamy nadzieję, że trend z 2019, czyli zwiększone zainteresowanie cyfrowymi usługami administracji. Przypomnę, że w ciągu tylko jednego roku ponad 2 mln osób założyło sobie profil zaufany. To więcej niż przez poprzednie siedem lat – ocenił Marek Zagórski, minister cyfryzacji. – Chcemy, by ten rozwój postępował przynajmniej w takim tempie, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze szybciej - dodał.

Z usług e-administracji korzysta każdy dorosły Polak, choćby przez rozliczanie podatków. Oferta administracji rozwija się i jak ocenił minister Zagórski, jest coraz lepsza, co widać choćby w przypadku e-recept.

Jakie korzyści z postępującej cyfryzacji mają obywatele? Przed wyborami do spisu wyborców przez Internet dopisało się 240 tys. osób. Ogółem do spisu wyborców dopisało się 260 tys. osób. Tylko 20 tys. osób poszło na piechotę do urzędu. O tyle osób mniejsze były choćby kolejki w urzędach dzielnic w tym jednym przypadku. Te osoby zaoszczędziły tym samym dużo czasu.

W większość przypadków usług e e-administracji ma charakter kompleksowy. Np. w przypadku narodzin dziecka wystarczy podać imię nowo narodzonego dziecka. Kupującym używany samochód na pewno przydatna będzie usługa „historia pojazdu”, zwłaszcza że Polacy kupują przeważnie auta 12-letnie, a bezwypadkowość aut w wielu ogłoszeniach nie jest prawdą.

Aplikacja mObywatel jest przykładem wszelkich korzyści, które mamy poprzez dostęp do danych, bo wszystkie dokumenty cyfrowe, zawarte w aplikacji mObywatel, mamy zawsze przy sobie. Tak jak jest to z e-receptą. Jak ocenia minister Zagórski, ponad milion pobranych aplikacji to dobry wynik.

A co z cyfrowym prawem jazdy?

Wszyscy mnie o to pytają. Jesteśmy już gotowi na to, żeby już to wprowadzić, ale tak się złożyło, że żeby można było faktycznie zrezygnować z konieczności posiadania przy sobie prawa jazdy przez kierowcę, trzeba jeszcze zmienić ustawę. Jest taka ustawa, którą nazywamy roboczo Pakietem Regulacyjnym. Będzie wprowadzała cały szereg ułatwień, możliwość online-owego rejestrowania samochodów, itd. Tam też znosimy sankcje, czyli dzisiejszą konieczność nałożenia mandatu przez policję, jeśli kierowca nie ma przy sobie prawa jazdy. Ta ustawa trafi niedługo na Komitet Ministrów i na Radę Ministrów i do Sejmu. Minister infrastruktury jest tutaj właściwą osobą i nie chcę się tutaj za ministra Adamczyka wypowiadać, ale jesteśmy umówieni, że ten projekt będzie prowadzony. A to jest ważne, bo gdybyśmy udostępnili taką funkcjonalność dzisiaj, mogłoby to wprowadzić kierowców w błąd, że prawo jazdy fizycznie nie jest już potrzebne – skomentował minister Zagórski.

Kolejnym ważnym tematem w tym roku jest aukcja 5G. Jak wyglądają przygotowania i jak będzie wyglądał mechanizm? Od warunków tej aukcji i tego jak będzie ona przebiegała zależy zbudowanie sieci 5G. Aukcje przygotowuje prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Do zaoferowania są cztery bloki w paśmie C, dziś mija termin do zgłaszania uwag.

Będziemy prezesowi UKE zwracać uwagę jeszcze na kilka rzeczy. Rozdysponujemy bardzo cenne dobro, które ma znaczenie zarówno dla operatorów telekomunikacyjnych, ale też dla rozwoju gospodarczego kraju i zależy nam na kilku rzeczach. Z jednej strony, oczywiście, zależy nam na przychodach z tej aukcji, bo one zasilają budżet, ale to jest cel doraźny. Długofalowo zależy nam na tym, żeby ta sieć powstała jak najszybciej i żeby był zapewniony dostęp do tej sieci dla jak największej grupy Polaków. Nie tylko musimy mieć, ale chcemy mieć w tym roku jedno miasto działające w pełni w sieci 5G - ocenił minister Marek Zagórski. - To bardzo ważny element dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Oprócz szybkości [internetu – red.] mamy też kwestie pojemności tej sieci, możliwości dla rozwoju internetu rzeczy, niskie opóźnienie pozwalające na zastosowanie łączności mobilnej dla całego szeregu procesów biznesowych, choćby w medycynie, czy pojazdach autonomicznych - dodał.

