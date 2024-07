Koszt podatku węglowego? Strach się bać

Musimy się liczyć z tym, że od 1 stycznia 2027 roku dostaniemy ostro po kieszeni. Trudno to uśrednić, ale osoby ogrzewające ocieplony dom gazem zapłacą dodatkowo 6 tys. złotych w sezonie, a węglem – 10 tys. zł - powiedziała na antenie telewizji wPolsce.pl mecenas Wanda Buk, była wiceprezes koncernu energetycznego PGE, gość „Wywiadu Gospodarczego” poprowadzonego przez red. Agnieszkę Łakomą.

Tematem „Wywiadu Gospodarczego” były nowy system handlu emisjami gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej i prognozowane koszty dla Polaków powszechnego wprowadzenia przez Unię Europejską opłaty od emisji, czyli tzw. podatku węglowego. Obejmie on zarówno paliwa płynne używane do napędu pojazdów, jak i paliwa używane do ogrzewania, czyli węgiel, gaz ziemny, gaz skroplony i olej napędowy. Będzie obowiązywał powszechnie od 1 stycznia 2027 roku.

»» O podatku węglowym czytaj więcej tutaj:

ZIELONY ŁAD W PIGUŁCE. Ekorewolucja drenuje portfele

Wanda Buk powiedziała m.in.: Musimy się przygotować, że odczujemy te zmiany. Polska poczuje to wyjątkowo mocno, bo mamy bardzo wysoki udział węgla i gazu w naszym miksie energetycznym. Ze względu na warunki klimatyczne mamy też wiele dni w roku, gdy potrzebne jest ogrzewanie domu. (…) Rząd ma instrumenty, by przygotować Polaków na te zmiany. (…) Ale jest już późno. Mamy lipiec 2024 roku, żeby się przygotować do rzeczywistości po 1 stycznia 2027 r. już dziś musi podejmować decyzje i działania. Tymczasem ten podstawowy instrument wsparcia rządowego czyli Społeczny Fundusz Klimatyczny jeszcze nie działa; ciągle czekamy na projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jak on ma funkcjonować i na co mają być wydatkowane środki. Nie wiemy, czy po prostu będzie nas stać na przygotowanie do nowej rzeczywistości, bo termomodernizacji domu nie da się zrobić od ręki.

»» Całe wydanie „Wywiadu Gospodarczego” obejrzyj tutaj: