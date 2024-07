Wojna cenowa. "Gdzie dwóch się bije, tam nikt nie skorzysta"

Sieci dyskontów w swojej rozgrywce stosują niedopuszczalne praktyki, jak ceny dumpingowe, schodząc z cenami detalicznymi poniżej ceny zakupu. (…) Na dłuższą metę nie da się schodzić w dół z marży. Utrzymanie polityki najniższych cen będzie się odbywało kosztem choćby jakości produktów. Gdzie dwóch się bije, tam nikt nie skorzysta - powiedział na antenie telewizji wPolsce.pl Marcin Poniatowski, członek zarządu Lewiatan, polskiej sieci handlowej, gość „Wywiadu Gospodarczego” prowadzonego przez red. Grzegorza Szafrańca.

Tematem rozmowy była wojna cenowa między Biedronką i Lidlem, dwoma największymi sieciami dyskontowymi na polskim rynku handlu detalicznego.

Red. Grzegorz Szafraniec: Obie sieci od początku roku starają się udowodnić, że to ich oferta jest najtańsza na rynku. Klient może być zdezorientowany, nie potrafi ocenić, ile ma zapłacić i dopiero przy kasie dowiaduje się, że cena, którą mu oferowano tak naprawdę jest zupełnie inna.

Marcin Poniatowski, członek zarządu Lewiatan: Nie chciałbym oceniać bezpośrednio strategii konkurentów, ale można stwierdzić, że od czwartego kwartału ubiegłego roku obserwujemy mocne nasilenie rywalizacji między tymi dwoma podmiotami. Myślę, że one wyczerpują znamiona konfliktu z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta i odpowiednie organy mogłyby to zbadać. Sieci w swojej rozgrywce stosują niedopuszczalne praktyki, jak ceny dumpingowe, schodząc z cenami detalicznymi poniżej ceny zakupu. (…) Na dłuższą metę nie da się schodzić w dół z marży. Utrzymanie polityki najniższych cen będzie się odbywało kosztem jakości produktów. Rosną koszty energii, koszty pracy, a przy niskich cenach, to musi być zrównoważone gdzie indziej. (…)

