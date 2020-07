Kto i na jakich warunkach skorzysta z Tarczy Antykryzysowej ARP

Tarcza Antykryzysowa ARP jest częścią całej Tarczy, ale wsparcie udzielane jest na warunkach komercyjnych, nie jako pomoc publiczna, ale zwrotna w formie pożyczek obrotowych oraz refinansowanie umów leasingowych w sektorze transportowym. O tym na czym polega Tarcza ARP oraz, jakie korzyści niesie dla gospodarki w dalszych etapach trwania epidemii - mówił Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający ARP w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl

Wartość pomocy przyznanej przedsiębiorcom, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 sięga 121,3 mld zł, podało dziś Ministerstwo Rozwoju.

Wsparcie, które zostało udzielone, to przede wszystkim zwolnienie z obowiązku składek ZUS, dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, mikropożyczki dla przedsiębiorców. Subwencji z PFR, które uratowały według statystyk ok. 300 tysięcy firm., czy też inicjatywy BGK – mówi Konrad Trzonkowski.

I wskazuje, że wiele z nich, tak naprawdę miało charakter wsparcia jednorazowego, które już się skończyło.

I dlatego ARP wychodzi ze swoją ofertą takiego wsparcia płynnościowego - na dalszy okres epidemii, a także niwelowania skutków już po jej zakończeniu.

Zwraca uwagę, ze sytuacja pokazała, że jesteśmy bardzo elastyczni.

Poziom zdywersyfikowania naszych możliwości i radzenia sobie z kryzysem jest bardzo duży: mam na myśli produkcję, czy eksport powiązany z krajową walutą, a także konsumpcję, która w wielu trudnych chwilach nas ratowała – zauważa. Powinniśmy jednak dalej się koncentrować na tym, by wspierać lokalne polskie przedsiębiorstwa - dodaje.

ARP została zasilona kwotą 1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Środki te przeznaczone będą na: wsparcie polskich przedsiębiorstw, w tym z sektora transportu. W marcu przewidywano, że właśnie ten sektor może mieć największe problemy.

W ramach tej kwoty przygotowane zostały cztery produkty płynnościowe: dwa związane z leasingiem i dwa rodzaje pożyczek obrotowych: pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

Ta oferta ma charakter pomocy zwrotnej, jest udzielna na warunkach komercyjnych. Aplikując o 1,7 mld zł założyliśmy wstępnie, że nie będzie to pomoc publiczna. Chcieliśmy te pieniądze jak najszybciej pozyskać, aby wprowadzić je do obiegu gospodarczego. Warunki oferty są dopasowane do indywidualnych okoliczności – wyjaśnia Konrad Trzonkowski, dyrektor zarządzający ARP.