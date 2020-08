Niepewność i strach potęgują finansowe kłopoty [VIDEO]

O tym, jak skutki pandemii COVID-19 wpłynęły w ostatnich miesiącach na kondycję finansową przedsiębiorstw, ale również konsumentów – w tym głównie poziom ich zadłużenia i regulację bieżących zobowiązań – rozmawiamy z Andrzejem Kochmanem, Starszym Analitykiem w Polskim Funduszu Rozwoju. Jak podkreśla on w Wywiadzie Gospodarczym dla telewizji wPolsce, po pierwszym wstrząsie wywołanym pandemią, firmy skupiły się przede wszystkim na utrzymaniu płynności, preferując gotówkę i tym samym rezygnując z większej ekspozycji na zadłużenie. Dużym problemem dla biznesu stał się natomiast zanik popytu ze strony konsumentów, w przypadku których zadłużenie w ostatnich miesiącach zdecydowanie rosło, wiążąc się jednocześnie z coraz większymi problemami przy terminowym regulowaniu zobowiązań.

Jego zdaniem, widać także podział na branże, które w czasie kryzysu lepiej poradziły sobie z bieżącą regulacją zobowiązań i te, które zdecydowanie ostrzej przechodzą przez obecne zawirowania. W pierwszej grupie należy wymienić np. e-commerce i handel internetowy, ale także chociażby przeżywające hossę firmy kurierskie. Najbardziej ucierpiały gastronomia, hotelarstwo, sektor eventowy i konferencyjny, czy salony beauty, i w końcu także motoryzacja.

-Jeżeli chodzi o podział geograficzny to największe kłopoty z terminową regulacją zobowiązań są tradycyjnie tam, gdzie jest najwięcej przedsiębiorstw – a więc na Mazowszu i w aglomeracji warszawskiej oraz na Śląsku. W przypadku kryzysu COVID-19 mamy jednak specyficzną sytuację i skutki pandemii są odczuwalne we wszystkich regionach naszego kraju. Kluczowa okazała się tutaj bardzo duża dawka niepewności, która zaowocowała gwałtownym spadkiem popytu we strony konsumentów – dodaje ekspert Polskiego Funduszu Rozwoju.