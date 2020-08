Ostre cięcie stóp pomogło w walce z kryzysem [VIDEO]

O tym, jak kształtują się stopy procentowe w Polsce i na świecie. Jaki jest obecnie ich poziom i wpływ nie tylko na krajowy rynek, ale także na światowy obieg gospodarczy – rozmawiamy z Mirosławem Budzickim, Strategiem w PKO BP. Jak podkreśla on w Wywiadzie Gospodarczym dla telewizji w Polsce, biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z szokiem wywołanym pandemią COVID-19, władze monetarne zadziałały w sposób gwałtowny i niestandardowy – co przełożyło się na mocną redukcję stóp procentowych. Pamiętajmy, że skala wpływu pandemii zdecydowanie zaskoczyła bank centralny, gdyż wcześniej członkowie Rady Polityki Pieniężnej, włącznie z szefem NBP Adamem Glapińskim opowiadali się za utrzymaniem dotychczasowego poziomu stóp.

Ostatecznie w maju doszło do ostrego cięcia stopy referencyjnej o 40 pkt. bazowych do 0,1 proc. i stopy lombardowej o 50 pkt. bazowych do 0,5 proc. Miało to przede wszystkim złagodzić skutki pandemii i ograniczyć ryzyka inflacyjne.

Jak podkreśla Mirosław Budzicki, gwałtowna obniżka miała w tym przypadku szczególnie istotny wpływ na kondycję sektora bankowego. Podobnie, jak i inne branże do tej pory boryka się on ze skutkami COVID-19 i wiosennymi restrykcjami gospodarczymi.

-Warto zwrócić uwagę, że oprócz redukcji stóp, bank centralny zdecydował się również na skup aktywów – co również w korzystny sposób wpłynęło cały system finansowy i ochronę gospodarki przed bardzo głębokim kryzysem – ocenia ekspert PKO BP.

Jego zdaniem, obniżenie kosztu pieniądza zaowocowało także istotnymi profitami w przypadku bieżącej obsługi długu. I tu zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa korzystające z zewnętrznego finansowania, mogły zredukować wartość swoich zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych wcześniej w bankach kredytów.

-Spadł jednak nie tylko koszt pożyczania kapitału w samej gospodarce. W przypadku projektów rządowych – takich, jak np. tarcza antkryzysowa ten czynnik także miał bardzo ważne znaczenie dla działań niwelujących obecny kryzys. Umożliwił choćby Ministerstwu Finansów tańsze pozyskanie środków na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii - dodaje Mirosław Budzicki.

Z drugiej strony cięcie stóp spowodowało bardzo odczuwalny spadek atrakcyjności lokat bankowych, szczególnie dla oszczędzających w bankach – a warto pamiętać, że tylko w początkowej fazie kryzysu COVID-19 na kontach Polaków znajdowało się około 900 mld zł wolnej gotówki.

Cały wywiad można obejrzeć tutaj:

Czytaj też: Widmo jesiennych obostrzeń ciąży nad polską gospodarką [VIDEO]

Krzysztof Pączkowski