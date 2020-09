W III kw. odbicie i wzrost gospodarczy powyżej 7%

Gościem Macieja Wośko, red. naczelnego „Gazety Bankowej”, był podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

W II kwartale rząd przeznaczył bardzo znaczące środki, bo 130 mld zł poprzez dofinansowanie miejsc pracy, tarczę finansową trafiło do sektora przedsiębiorstw i do gospodarki. Te środki były tak obliczone, żeby jednak starczyły nie tylko na II kwartał, ale w perspektywie dwóch, trzech kwartałów, więc ja jestem przekonany, że gospodarka jest przygotowana nawet na trudniejsze miesiące jeszcze przez dłuższy czas, czyli wydaje mi się, że pewne działania warto przedłużyć tak jak np. gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego, być może w odniesieniu do niektórych branż. Branża lotnicza, kultura, które na pewno jeszcze przez wiele miesięcy będą się zmagały ze skutkami kryzysu. Warto myśleć o takim punktowym działaniu, chociaż my, jako Polski Fundusz Rozwoju, cały czas pracujemy z chociażby dużymi firmami, mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Dobre informacje są takie, że rzeczywiście w III kwartale to odbicie gospodarcze może być silniejsze niż się wszyscy spodziewali jeszcze dwa, trzy miesiące temu. Wydaje się, że ten wzrost PKB kwartał do kwartału może być nawet powyżej 7 proc., a w całym roku ten spadek PKB będzie naprawdę już nieduży, wydaje się w przedziale 2 – 3% […] Wydaje mi się, że to jest realistyczne patrząc na obecne dane, a to jest najważniejsze, żeby firmy, jeżeli widzą silniejszy popyt, widzą stabilną sytuację, mają płynność, bo depozyty firm wzrosły o ponad 50 miliardów, m.in. dzięki właśnie tarczom, może to ich z powrotem skłaniać do odważniejszego inwestowania. Ale też nie miejmy złudzeń, na pewno te najbliższe dwa, trzy kwartały to będzie spadek inwestycji prywatnych, rząd będzie na to reagował przyspieszeniem inwestycji publicznych, żeby to zrekompensować, ale ważne żeby ten spadek trwał jak najkrócej, [żeby] już od 2021 r. rzeczywiście było też odbicie inwestycyjne w sektorze przedsiębiorstw - mówi prezes PFR.