Przyspieszenie w planach „Polskiej Krzemowej Doliny"

Czy Polska nadal ma szansę stać się europejskim centrum technologicznym? A może dzięki sytuacji na Białorusi ma szanse jeszcze większe? Premier Mateusz Morawiecki stara się pomóc potrzebującym Białorusinom, jednocześnie pomagając potrzebującym w sektorze polskich technologii. Gościem Maksymiliana Wysockiego w „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPolsce.pl była Justyna Orłowska, dyrektor Departamentu GovTech Polska, KPRM

Okres pandemii z pewnością nie był okresem przyjemnym, także dla startupów. Jednak startupy nieco inaczej zareagowały na problem, w pierwszej chwili zwracając się do GovTech z pytaniem „jak mogą pomóc” swoimi kompetencjami.

Musieliśmy nauczyć się funkcjonować w innych realiach. Mamy szereg zastosowań i rozwiązań problemów, do których rozwiązania zaprosiliśmy startupy. Począwszy od tzw. Chat botów i video botów, które wdrażane były czy to w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy w resortach zdrowotnych, po np. walkę z fake-newsami - oceniła Justyna Orłowska, dyrektor Departamentu GovTech Polska, KPRM.

Do rozwiązania tego ostatniego problemu zorganizowano aż trzy hackatony (konkursy technologiczne), w odpowiedzi na natychmiastowe zgłoszenia chęci pomocy przez polskich programistów. Najpierw trzeba było zdiagnozować potrzeby. Moce przerobowe chętne do pomocy dostępne były od razu.

Mentalność startupowca, to inna mentalność, np. inna niż szefa jednych z największych spółek technologicznych na świecie, jednocześnie najbogatszego człowieka na świecie, który pierwszy zwrócił się o rządową pomoc, jak tylko wybuchła pandemia i lockdown. Osoby stojące na czele startupów w tym samym czasie deklarowały, że skorzystanie z rządowej pomocy będzie ostatecznością, a póki jakoś interes się kręci, to widzą skorzystanie z takiej pomocy w złym świetle.

Na pewno są to ludzie odważni i pełni pomysłów. Czasami też się z tym spotykamy, że gdy proponowane są różne formy wsparcia, to niekoniecznie chcą oni z nich skorzystać, bo chcą udowodnić, że potrafią dać sobie radę samodzielnie. To bardzo dobre podejście nie z tego względu, że nie ma tej pomocy rządowej, bo jest, ale najważniejsze jest to, by był model biznesowy, żeby firma na siebie sama zarabiała. Ale na początku warto mieć pewne dokapitalizowanie- ocenia Justyna Orłowska.