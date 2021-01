Polska gospodarka wystrzeli! 10-proc. wzrost PKB już w tym roku! [wideo]

O tym, czy czeka nas boom inwestycyjny i jak będzie się kształtowała koniunktura gospodarcza w perspektywie napływu potężnego strumienia środków unijnych w ciągu w najbliższych lat – rozmawiamy w Wywiadzie Gospodarczym telewizji wPolsce z Mirosławem Budzickim, Strategiem w PKO BP.

Mowa jest tutaj o kwocie około 137,5 mld euro, które trafią do nas w ciągu najbliższych siedmiu lat. Ponad połowa tej kwoty ma zasilić budżet do 2023 roku – co przy obecnie trwającym kryzysie i poważnych kłopotach, z jakimi boryka się wiele branż – brzmi wyjątkowo optymistycznie. Pojawiają się także prognozy, mówiące że po tąpnięciu gospodarczym czeka nas też wyjątkowo silny wzrost PKB, przy jednoczesnym ożywieniu inwestycyjnym. Sam budżet składa się z tradycyjnych wieloletnich ram finansowych, a ponadto jego nowym elementem jest Europejski Instrument Odbudowy (jako projekt przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19).

-Pamiętajmy, że wypłaty środków zaczną się już w 2021 roku, natomiast ich kumulacja nastąpi w kolejnych latach. Wówczas Polska zdecydowanie skorzysta, stając się beneficjentem potężnej kwoty – aż 10 proc. całej puli funduszy unijnych – podkreśla Mirosław Budzicki, Strateg w PKO BP.

Według niego, zdecydowanie zyskają choćby takie branże, jak energetyka, ochrona środowiska, ale również sektory technologiczne.

-Jest to tak duża pula środków, która będzie wpływała nie tylko na poszczególne firmy realizujące kontrakty i zlecenia, ale również na całe obszary gospodarki. Będziemy więc świadkami potężnej transformacji, która doprowadzi do większej elastyczności gospodarki i obniżenia kosztów. I tu kluczowe dla wzrostu gospodarczego będą lata 2022-2023 – dodaje ekspert PKO BP.

Jego zdaniem, prognozując wzrost PKB w kolejnych okresach, musimy odnieść się do IV kw. 2020 roku i tu spadek wyniesie jeszcze około 2,5 proc. Z kolei I kw. powinien przynieść wynik zbliżony do zera, natomiast w II kw. zwyżka może już sięgnąć 10 proc.

-To będzie bardzo silny wzrost, po którym przyjdzie już większa stabilizacja. W III i IV kw. prognozujemy dynamikę wzrostu na poziomie w granicach 5,5-6,0 proc. Kolejne lata powinny przynieść również podobne tempo wzrostu. Jedynie w 2022 roku może tempo może być nieco wolniejsze – około 4,0-5,0 proc. – dodaje Mirosław Budzicki.

Krzysztof Pączkowski

