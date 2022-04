WIG20 walczy o utrzymanie 2000 pkt.

W środę inwestorom na GPW było nie po drodze z rosnącymi indeksami na Starym Kontynencie

WIG20 stracił ostatecznie 1% przy obrotach przekraczających nieznacznie 970 mln zł. Zniżka pojawiła się również w przypadku indeksu mWIG40 (-0,5%), z kolei sWIG80 zyskał 0,3%. Wśród największych spółek, podobnie jak we wtorek, najsłabszym ogniwem okazały się akcje CD Projekt. Kurs spółki po przecenie o 8,3% znalazł się na najniższym poziomie od grudnia 2018 r. Przypomnijmy, że opublikowane niedawno wyniki były nieco wyższe od oczekiwań, jednak inwestorów zaniepokoił fakt, że pierwszy dodatek Cyberpunka zostanie wydany dopiero w przyszłym roku. Oprócz tego na początku tygodnia Credit Suiss zaktualizował cenę docelową dla akcji spółki obniżając ją zaledwie do poziomu 100 zł. Na domiar złego media obiegła wczoraj informacja o ponownym pojawieniu się w rejestrze krótkiej sprzedaży funduszu Point72 Asset Management. W środę w gronie blue chipów po drugiej stronie rynku znalazły się z kolei akcje Allegro, które zyskały 3,3% i oddaliły się od historycznych minimów ustanowionych w pierwszej połowie marca.

Tymczasem za oceanem indeks S&P500 zakończył sesję na poziomie neutralnym. Znacznie gorzej prezentowała się sytuacja w przypadku technologicznego indeksu Nasdaq (-1,5%), który był obciążony ponad 30-proc. przeceną akcji Netflixa. Inwestorzy panicznie przyjęli informację o spadku liczby subskrybentów oraz słabe prognozy na kolejne kwartały. Potknięcie Netflixa skłania niewątpliwie do refleksji na temat ograniczonych możliwości dalszej ekspansji biznesów w przypadku FAANG-ów, które znajdują się po dekadzie ogromnych wzrostów. Honor w gronie spółek technologicznych uratował jednak rekordowy raport opublikowany przez Teslę. Przychody spółki w poprzednim kwartale wzrosły o ponad 80% do 18,6 mld USD, z kolei zysk przekroczył wartość 3 mld USD. Na konferencji wynikowej twórca Tesli E. Musk z optymizmem podchodził do przyszłych planów wskazując, że jedynym ograniczeniem pozostają zdolności produkcyjne, a nie popyt na nowe samochody. Tesla poinformowała, że dostarczyła w 1Q2021 ponad 310 tys. pojazdów, z czego 95% stanowiły Model 3 i Model Y.

W środowy wieczór odbyła się debata przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji. Francuskie media wskazują, że liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen była wprawdzie znacznie lepiej przygotowana niż 2017 r., jednak w kwestiach gospodarczych to obecny prezydent wykazywał wyraźną przewagę. Według wstępnych sondaży E. Macron został uznany za zwycięzcę debaty przez 59% respondentów. Przed środową debatą sondaże wskazywały na stosunkowo niedużą różnicę na korzyść Macrona (54% vs 46%).

Patryk Pyka Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion