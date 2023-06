Dużo szumu o nic?

Wczoraj rano pisaliśmy o tym, iż temat Rosji wraca na rynki finansowe. Sprawy nabrały obrotu znacznie szybciej niż można było się spodziewać. Katastrofa, do której doszło na Ukrainie otwiera nowy rozdział na linii Europa-Rosja, a dla rynków oznacza to dodatkową niepewność i pretekst do opuszczania pozycji w akcjach.