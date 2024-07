Zamach na Donalda Trumpa bez wpływu na rynek

Tematem numer jeden na świecie pozostaje nieudany zamach na Donalda Trumpa, który cementuje jego szanse na prezydenturę, ale ma marginalny wpływ na rynek – nie reagują nawet złoto ani dolar.

Piątkowa sesja przebiegła na rynkach europejskich w szampańskich nastrojach. Po wyraźnie dodatnim otwarciu giełdy przez większość dnia pozostawały w trendzie bocznym, ale na finiszu w większości wyraźną przewagę przejmował popyt – główne indeksy wzrosły od 0,36 proc. (FTSE100) do 1,27 proc. (CAC40). Amerykańskie PPI wzrosło nieco silnej od oczekiwań (0,2 proc. m/m, 2,6 proc. r/r vs. 2,3 proc. r/r w maju), ale rynek przeszedł nad tym do porządku dziennego z olbrzymią łatwością, szczególnie że te komponenty PPI, które będą wpływały na bazowe PCE, zachowywały się lepiej od oczekiwań. Rentowności obligacji spadały dalej, w przypadku amerykańskich 2-latek przełamując barierę 4,5 proc.

WIG20 wzrósł o 0,73 proc., mWIG40 o 0,43 proc., a sWIG80 spadł o 0,03 proc.. O 5,70 proc. drożał CD Projekt, o 2,70 proc. LPP. Na minusie znalazło się jedynie pięć spółek głównego indeksu, w przypadku żadnej spadek nie przekraczał 1 proc.. Średnie spółki nie wyglądały aż tak dobrze, ale CCC (+3,60 proc.) równoważyło przecenę Benefitu (-2,95 proc.), mając dodatkowe wsparcie Intercars (+2,08 proc.), Develii (+3,39 proc.) i Rainbow (+4,26 proc.). Po drugiej stronie tabeli znalazły się również ABPL (-6,40 proc.) i Huuge (-3,59 proc.).

S&P500 wzrosło o 0,55 proc., a NASDAQ o 0,63 proc., po niepokojącym czwartku spadał VIX. Sesja amerykańska tym jednak różniła się od europejskiej, że zwyżki były wyraźnie większe w trakcie dnia, a kończyła go wyprzedaż. Część strat odrobiły jednak m.in. Tesla (+2,99 proc.), Micron (+2,55 proc.) i nVIDIA (+1,44 proc.).

W godzinach porannych przy zamkniętej giełdzie w Tokio spada większość indeksów azjatyckich. Słabe dane o chińskim PKB w 2Q2024 (4,7 proc. r/r vs. prognozy 5,1 proc. r/r), zaniżonym w dodatku przez bardzo marną czerwcową sprzedaż detaliczną (2,0 proc. r/r vs. prognozy 3,3 proc. r/r) wzmagają na KPCh presję na ogłoszenie kolejnych działań przed rozpoczynającym się plenum. W trakcie dnia poznamy odczyt Empire State Manufacturing Index, ponownie będzie wypowiadał się J. Powell. Wyniki poda Goldman Sachs.

Światowym tematem numer jeden pozostaje nieudany weekendowy zamach na Donalda Trumpa, który cementuje jego szanse na prezydenturę, ale ma marginalny wpływ na rynek – nie reagują nawet złoto ani dolar. Drożeją kryptowaluty, do których Trump jest nastawiony znacznie bardziej przychylnie niż Demokraci. Kontrakty futures lekko rosną. Spodziewamy się neutralnego otwarcia i sesji, która będzie zaskakiwała głównie skromną zmiennością mimo prób przypisania wydarzeniu olbrzymiej rangi. Trump był zdecydowanym faworytem wyborów co najmniej od czasu debaty, pozostało do nich jeszcze wiele czasu, a efekt sondażowy będzie naszym zdaniem bez porównania mniejszy niż po zamachu na Ronalda Reagana, który został poważnie ranny.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion