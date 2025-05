S&P500 na plusie w 2025 r.

Hossa na globalnych rynkach akcji trwa. Kontrakty futures wskazują, że wzrosty mogą być dziś kontynuowane, pod presją pozostaje złoto.

Hossa na globalnych rynkach akcji trwa. Rynki europejskie rozpoczynały wtorkową sesję po różnych stronach poniedziałkowego zamknięcia, ale od samego początku dnia na wszystkich z nich przeważał popyt i finalnie odnotowały dalsze wzrosty, sięgające od 0,27 proc. (FTSE100) do 1,02 proc. (FTSE MiB). Wsparciem dla akcji w ciągu dnia były dane z Europy – niemiecki ZEW wzrósł nieoczekiwanie z -14,7 pkt. do 25,2 pkt. – ale przede wszystkim kwietniowy odczyt CPI z USA. Inflacja za oceanem spadła z 2,4 proc. r/r do 2,3 proc. r/r, umacniając naszą tezę, że brak obniżki stóp w czerwcu nie jest jeszcze przesądzony, szczególnie, gdyby dane ze sfery realnej się pogorszyły. Początek negocjacji amerykańsko-chińskich radykalnie ogranicza ryzyka inflacyjne związane z polityką administracji Donalda Trumpa, a bieżące dynamiki wzrostu i cen więcej niż uzasadniają dalsze cięcia. W Europie drożały dobra luksusowe, przemysł i technologia, słabo zachowywały się natomiast dobra podstawowe.

WIG20 wzrósł o 0,62 proc., mWIG40 o 1,51 proc., a sWIG80 spadł o 0,32 proc. Dzień należał do energetyki, która odpowiadała za większość różnicy w zachowaniu dużych i średnich spółek. WIG_Energia wzrósł o 6,01 proc. po doniesieniach, że państwowe spółki wypłacą być może dywidendę po raz pierwszy od co najmniej 8 lat. 0,84 proc. zyskiwały banki. W mWIG40 silnych wzrostów było jeszcze kilka – m.in. Newag (+11,94 proc.), Rainbow (+5,20 proc.) i Wirtualna Polska (+4,80 proc.).

Dane o inflacji nie wywołały entuzjastycznej reakcji amerykańskiego rynku długu, ale pomogły S&P500 wzrosnąć o 0,72 proc., a NASDAQ o 1,61 proc., co dla głównego indeksu oznaczało powrót na dodatnie poziomy YTD. Ponownie o 2,97 proc. spadały spółki z sektora medycznego, dyskontujące wpływ inicjatywy obniżenia cen leków przez administrację Donalda Trumpa na zyski. UnitedHealth traciło 17,79 proc., Elevance 9,91 proc., Humana 9,48 proc., CVS 6,65 proc., widać więc, że cios został wymierzony przede wszystkim w dostawców ubezpieczeń medycznych. Inicjatywa jest w naszej ocenie ważnym krokiem w redukcji absurdów amerykańskiej służby zdrowia. Na drugim biegunie znalazły się m.in. Palantir (+8,14 proc.) i półprzewodniki. nVIDIA drożała o 5,63 proc., Micron o 5,03 proc., Broadcom o 4,89 proc. - był to efekt m.in. umowy o partnerstwie z arabskim Humain w sprawie budowy w Arabii 500-megawatowego centrum danych. Spółka Jensena Huanga po długiej przerwie powróciła powyżej granicy 3 bln USD kapitalizacji, obecnie jest warta tyle co Apple (na pierwszym miejscu nieco oddalił się Microsoft). Sesja była rewelacyjna dla sektora czystej energii, który w maju wygenerował maju sygnał kupna, a we wtorek rósł o około 4 proc., zachowując się znacznie lepiej od szerokiego rynku po obu stronach oceanu.

W godzinach porannych rośnie większość rynków azjatyckich, nieco koryguje się Nikkei. Hang Seng zyskuje ponad 1,5 proc. Kontrakty futures wskazują, że wzrosty mogą być dziś kontynuowane, pod presją pozostaje złoto. W trakcie dnia będą wypowiadać się J. Nagel z EBC i C. Waller oraz M. Daly z FOMC, wyniki poda KGHM oraz chiński Tencent. Coraz więcej wskazuje, że maj będzie na światowych rynkach akcji najlepszym miesiącem od listopada.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

