Na Zachodzie ze zmianami

Rada Polityki Pieniężnej robi dalej swoje. Jednak emocje wczoraj były po drugiej stronie Odry. Wygląda na to, że FDP postanowiło zaryzykować bardzo dużo i dąży do przyspieszonych wyborów. Za oceanem pierwsze posiedzenie FED po ogłoszeniu wyniku wyborów.

Rada Polityki Pieniężnej nie zaskakuje

Wczoraj poznaliśmy decyzję w sprawie stóp procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami większości analityków, Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na ich zmianę. Obecnie bardzo prawdopodobne jest, że nie nastąpi to przynajmniej do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Listopadową projekcję inflacji poznamy dopiero w piątek, więc nie mamy jeszcze danych, które RPP miała już do dyspozycji. Warto zwrócić uwagę, że owszem mamy podwyższony poziom inflacji, ale jest on spowodowany w sporej części zdjęciem tarczy antyinflacyjnej. Bodziec ten w połowie przyszłego roku po prostu zniknie. Z drugiej strony znajdują się już analitycy mówiący o możliwej marcowej obniżce w Polsce. Polski złoty nie reagował przesadnie na te odczyty.

Czy będą przyspieszone wybory w Niemczech?

Wczoraj kanclerz Olaf Scholz ogłosił dymisję koalicyjnego ministra finansów, co zdaniem analityków oznacza faktyczny rozpad obecnej koalicji. Głosowanie nad wotum zaufania zapowiedziane zostało na połowę stycznia. W rezultacie istnieje możliwość przyspieszonych wyborów. Obecna koalicja ma wiele problemów, a jednym z nich jest wielomiliardowa dziura w budżecie tego kraju i spowalniająca gospodarka. Dziennikarze donoszą, że na przyspieszone wybory nalegał sam zdymisjonowany szef FDP. Biorąc pod uwagę poparcie dla jego formacji, jest to bardzo ryzykowne zagranie, bo może ona nie znaleźć się nie tylko w nowym rządzie, ale nawet w Bundestagu.

Czy FED zmieni decyzje?

Dzisiaj decyzja FED w sprawie stóp procentowych. Wydaje się, że wynik wyborów nie powinien nic tutaj zmieniać. Patrząc na notowania kontraktów terminowych widzimy, że rynki nadal spodziewają się jednej obniżki o 0,25 proc.. Szansa na inne rozwiązanie to teraz pojedyncze procenty. Nie zmienia to faktu, że jeszcze kilka dni temu była możliwość, że nie dojdzie do cięć. Jednakże biorąc pod uwagę zmianę administracji, przypuszczalne jest, że może dojść raczej do szybszego obniżenia stóp procentowych. W przypadku pojedynczej obniżki dolar powinien zachowywać się dość stabilnie.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – Czechy – decyzja w sprawie stóp procentowych, 14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, 20:00 – USA – decyzja w sprawie stóp procentowych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

