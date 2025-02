Najtańszy dolar od października

Wczoraj zobaczyliśmy słabsze dane z USA, które w połączeniu z bardzo aktywną nową administracją spowodowały, że dolar ma gorszy moment. W tle Węgrzy nie zmieniają stóp procentowych, a na rynku kryptowalut mamy gwałtowną przecenę.

Co z dolarem?

Amerykanie robią obecnie bardzo dużo zamieszania w geopolityce. Już samo to istotnie oddziałuje na rynki walutowe. W tle jednak mamy dane makroekonomiczne, które oczywiście nie pozostają bez wpływu. Wczoraj zobaczyliśmy indeks zaufania konsumentów – Conference Board. Wynik 98,3 pkt pokazuje, że optymizm konsumentów spada. Jest on nie tylko słabszy od oczekiwań wynoszących 102,5 pkt, ale także najgorszy od kwietnia 2024 roku. Niższy poziom wskaźnika mocno wystraszył rynki, które odebrały to m.in. jako zagrożenie dla utrzymania wysokiego poziomu konsumpcji. W rezultacie byliśmy wczoraj świadkami osłabiania się amerykańskiej waluty. Po raz kolejny na głównej parze walutowej widzieliśmy przejście powyżej poziomu dolara i pięciu centów za jedno euro. Był to też jeden z najsłabszych poziomów dolara od początku prezydentury Donalda Trumpa. Względem polskiego złotego ta słabość jest bardziej widoczna, bo złoty się ostatnio umacnia.

Węgrzy nie obniżają stóp procentowych

Wczoraj poznaliśmy decyzje banku centralnego Węgier w sprawie stóp procentowych. Pozostają one na niezmienionym poziomie 6,5 proc. od września. Wydaje się to na pierwszy rzut oka dużo. Warto jednak zauważyć, że we wrześniu inflacja w ujęciu rocznym wynosiła 3 proc. Od tego czasu jednak co miesiąc byliśmy świadkami przyspieszania wzrostu cen co miesiąc. Z tego właśnie powodu wstrzymano cykl obniżek stóp procentowych. W styczniu inflacja dotarła aż do 5,5 proc. Powoduje to, że przestrzeń na obniżki stóp procentowych się gwałtownie skurczyła. Jeszcze we wrześniu główna stopa procentowa przekraczała inflację o 3,5 proc., dzisiaj już zaledwie o 1 proc.. To właśnie brak tej przestrzeni tłumaczy, dlaczego rynki nie oczekiwały obniżki i po samej decyzji nie było widać większej reakcji węgierskiego forinta.

Przecena krypto pieniędzy

Od początku tygodnia jesteśmy świadkami dużej przeceny na rynku kryptowalut. Sam bitcoin spadł w tym czasie o ponad 7 proc. W rezultacie pierwszy raz od listopada 2024 znaleźliśmy się poniżej poziomu 87 000 USD za bitcoina. Jeszcze więcej tracą mniejsze projekty. Co analitycy wskazują jako powód tej przeceny? Z jednej strony jak mantra powtarzana jest historia o spadku aktywności ekonomicznej na świecie wywołanym sankcjami, które na lewo i prawo zapowiada Donald Trump. Drugim problemem jest największy w historii (pod względem wartości w momencie ataku) znany skuteczny atak na portfele giełdy kryptowalutowej. Na razie sytuacja została uspokojona, ale wielu analityków zadaje słuszne pytania o długofalową kondycję zaatakowanej giełdy.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak nowych odczytów PMI.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje