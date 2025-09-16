Złoto atakuje 3700 dol. przy słabnącym dolarze

Złoto jest dziś rekordowo drogie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Notowania osiągnęły 3693,7 dolara za uncję, a w złotych cena sięga 13 316 zł. Dzieje się to w przededniu posiedzenia Fed, które może okazać się wyjątkowo niespokojne ze względu na napięcia polityczne wokół banku centralnego. Dodatkowym czynnikiem wspierającym popyt na złoto jest geopolityka - polscy inwestorzy w badaniu eToro Puls Inwestora Indywidualnego wskazali konflikt międzynarodowy jako największe ryzyko dla swoich portfeli, wyżej niż inflację czy recesję.

We wtorkowy poranek cena złota złoto osiągnęła 3693,7 dolara za uncję, co oznacza nowy rekord wszech czasów. Wzrost notowań wspierany jest przez osłabienie amerykańskiej waluty oraz spadek rentowności obligacji skarbowych USA. Dolar amerykański kosztuje obecnie 3,6051 zł i ostatni raz był tak tani wobec złotego w maju 2018 roku. W efekcie złoto jest rekordowo drogie także dla inwestorów krajowych. W ubiegłym tygodniu uncja przekroczyła granicę 13 tys. zł, a dziś cena wynosi już 13 316 zł. Jedna uncja to 31,1035 grama, czyli cena 1gr złota to obecnie rekordowe 428 zł

Inwestorzy patrzą teraz na Rezerwę Federalną, która rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Rynek niemal pewny jest obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, pierwszej od grudnia. Analitycy prognozują, że do końca roku mogą pojawić się jeszcze jedna lub dwie dodatkowe obniżki. Taki scenariusz sprzyja złotu, które jako aktywo pozbawione odsetek zyskuje szczególnie w otoczeniu niskich stóp i podwyższonej niepewności gospodarczej. Tym razem decyzja Fed zapadnie w warunkach silnej presji polityczne, a prezydent Donald Trump próbuje zwiększyć swoje wpływy na politykę pieniężną.

Amerykański dolar osłabił się do najniższego poziomu od tygodnia, a rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych spadła. To dodatkowo zwiększyło atrakcyjność złota w oczach zagranicznych inwestorów. Na rynek wpływ mają również sygnały z Chin, które mogą złagodzić przepisy dotyczące importu i eksportu złota.

Najnowsze dane z USA pokazują przyspieszenie inflacji, najwyższe od siedmiu miesięcy, oraz oznaki osłabienia rynku pracy. Taki zestaw informacji zwiększa prawdopodobieństwo cięć stóp procentowych i wspiera notowania złota.

Nie bez znaczenia są także wydarzenia geopolityczne. Incydenty z dronami, które w ubiegłym tygodniu wtargnęły w przestrzeń powietrzną NATO nad Polską i Rumunią, dodatkowo podnoszą zainteresowanie złotem. Szczególnie widoczne jest to na naszym rynku. Wyniki badania eToro Puls Inwestora Indywidualnego pokazują, że polscy inwestorzy oceniają konflikt międzynarodowy jako największe ryzyko dla swoich portfeli. Taką opinię wyraziło 25 proc. ankietowanych, czyli więcej niż w przypadku obaw o inflację ( 22 proc.) , czy recesję w Polsce i na świecie (po 12 proc.)

Wszystkie dane z 16.09.2025 g: 9:10 CET

Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro

