Rynek najmu. Czy student musi głębiej sięgnąć do kieszeni?

Sierpień i wrzesień to okres największego ruchu na rynku wynajmu mieszkań, bo wówczas poszukują ich dziesiątki tysięcy studentów. Czy powinni się obawiać, że wynajmujący zaczną w tym czasie windować czynsze, albo organizować… castingi na lokatorów? Eksperci portalu GetHome.pl sprawdzili, jak zmieniła się w sierpniu oferta mieszkań na wynajem w największych metropoliach oraz mediana czynszów.

„Dobra wiadomość jest taka, że w sierpniu wzrosła oferta mieszkań na wynajem. Natomiast może martwić, że jest ona dużo mniejsza niż w tym samym okresie w poprzednich dwóch latach - mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar wynika, że w sierpniu na rynku najmu w całym kraju pojawiło się 58,5 tys. nowych unikalnych ofert wynajmu mieszkań, czyli o 9 proc. więcej niż w lipcu. Wycofano ich natomiast ok. 56,5 tys., czyli tyle samo. W efekcie oferta zwiększyła się z 72 tys. do 76,5 tys., czyli o 6 proc.

Mieszkaniowy rynek najmu / autor: materiały prasowe GetHome

Marek Wielgo zwraca uwagę, że oferta jest aż o przeszło 10 proc. mniejsza niż przed rokiem. W pozostałych metropoliach było z tym różnie ze względu na lokalne uwarunkowania. Katowice są jedyną metropolią, w której mieszkań na wynajem dostępnych na rynku jest więcej niż przed rokiem (+10 proc.). W pozostałych oferta się skurczyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy – od 23 proc. w Łodzi do 4 proc. we Wrocławiu. Dobra wiadomość jest taka, że mimo wzmożonego popytu, w sierpniu w większości metropolii potencjalni najemcy mogli przebierać w większej liczbie mieszkań niż miesiąc wcześniej. Aż o 44 proc. wzrosła w sierpniu oferta w Gdańsku (do 3,6 tys. lokali), o 5 proc. w Warszawie (do 14,6 tys.), o 3 proc. w Łodzi (do 3,1 tys.) i o 2 proc. we Wrocławiu (do 5,3 tys.). Nie zmieniła się ona w Poznaniu (3,4 tys.) i Katowicach (2,3 tys.). Jedynie w Krakowie portal Adradar odnotował 2 proc. spadek oferty (do 6,2 tys. mieszkań).

Liczba ofert wynajmu mieszkań / autor: materiały prasowe GetHome

Jaki wpłynęła sytuacja podażowa na czynsze? Okazuje się, że powrót studentów nie wstrząsnął rynkiem najmu. Podobnie jak w poprzednich latach w sierpniu, wynajmujący dostarczyli więcej mieszkań. Zapobiegło to radykalnym podwyżkom przeciętnego czynszu, co dzieje się wówczas, kiedy z rynku szybko znikają najtańsze lokale. Natomiast te, które zostają, są coraz droższe.

„Dlatego nie warto zwlekać z poszukiwaniem odpowiedniego lokum, bo z każdym tygodniem upolowanie okazji może być coraz trudniejsze” – radzi studentom Marek Wielgo. Dopływ mieszkań w Warszawie spowodował, że – jak wynika z danych portalu GetHome.pl - mediana czynszu (ok. 4,5 tys. zł) była aż o 4 proc. niższa niż lipcu. Przeciętna stawka czynszu nie zmieniła się w Poznaniu (2,6 tys. zł), Łodzi (2,2 tys. zł) i Katowicach (2,1 tys. zł).

Niestety, wygląda na to, że w pozostałych trzech metropoliach, mediana czynszu, która jest bardziej zbliżona do „typowej” stawki czynszu niż średnia, zaczęła rosnąć. O 3 proc. wzrosła w Krakowie (do 3,1 tys. zł) i Gdańsku (do 3,3 tys. zł) i o 2 proc. - we Wrocławiu (do 2,9 tys. zł). Oczywiście są to stawki ofertowe. Transakcyjne mogą więc być niższe.

Mediana miesięcznego czynszu / autor: materiały prasowe GetHome

„Jedynie we Wrocławiu i Poznaniu dostępne na rynku mieszkania na wynajem są wciąż tańsze niż przed rokiem, natomiast w Krakowie mediana czynszu utrzymała ubiegłoroczny poziom. Najbardziej poszła ona w górę w Łodzi i Katowicach” – zauważa Marek Wielgo.

I dodaje, że budżet, którym dysponują studentki i studenci raczej nielicznym umożliwia samodzielny najem mieszkania. Kawalerka jest luksusem, dlatego najczęściej szukają oni większych lokali (dwu- i trzypokojowych), w których mogliby dokwaterować koleżanki lub kolegów i dzięki temu zredukować wydatki.

Z danych serwisu GetHome.pl wynika, że najdroższym miejscem do studiowania jest Warszawa - mediana czynszu dla mieszkań dwupokojowych wynosiła tu w sierpniu ok. 3,7 tys. zł miesięcznie, a trzypokojowych – ok. 5,7 tys. zł. Nieco taniej jest w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. W tych miastach mediana miesięcznego czynszu dla mieszkań dwupokojowych wynosiła w sierpniu ok. 2,9-3 tys. zł, a dla trzypokojowych – 3,6-4 tys. zł. Najtańsze są Katowice i Łódź z medianą czynszu dla dwupokojowych mieszkań na poziomie 2,1-2,3 tys. zł, a dla trzypokojowych – 3-3,1 tys. zł.

Mediana miesięcznego czynszu / autor: materiały prasowe GetHome

Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl

