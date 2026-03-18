Kraje Mercosur mogą zalać UE mrożonymi frytkami

Produkcja frytek w Ameryce Południowej dynamicznie rośnie, ale nie ma twardych dowodów na to, że region regularnie zalewa tymi produktami wspólnotowy rynek. Brazylia i Argentyna inwestują w nowe moce i technologie, próbując uniezależnić się od importu i rozwijać eksport.

W samej tylko w Brazylii roczna konsumpcja frytek przekracza 300 tys. ton, a jeszcze niedawno znaczną część rynkowej oferty pokrywały dostawy ze Starego Kontynentu. Dziś trend się odwraca.

Trend się odwraca

Krajowe zakłady zwiększają skalę produkcji – jeden z liderów osiągnął poziom pół miliona ton rocznie i stale rozbudowuje moce. Gotowe wyroby trafiają nie tylko na rynek wewnętrzny, ale także na eksport – główne kierunki to Azja i Bliski Wschód.

„Frytkowo” samowystarczalni

Jednocześnie Unia Europejska pozostaje w dużej mierze „frytkowo” samowystarczalna, a rynek opiera się na dostawach wewnętrznych, głównie z Belgii, Holandii, Francji, Niemiec i Polski. W efekcie rosnąca produkcja w Ameryce Południowej nie stanowi na razie realnego zagrożenia dla unijnych potentatów z tej branży.

Popyt nie maleje

Europejski sektor przetwórstwa ziemniaka, z Belgią, Holandią i Niemcami jako liderami, odpowiada za ogromną część rynku. Wolumen wewnątrzunijnego handlu mrożonymi produktami ziemniaczanymi (w tym frytkami) wynosi około 3,8 mln ton rocznie. Mimo silnej presji rynkowej i wyzwań regulacyjnych, popyt na mrożone frytki w UE pozostaje wysoki, a sektor rozwija się dynamicznie, często opierając się na kontraktacji (w przypadku Belgii jest to 70-80 proc. produkcji).

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; źródło: nawozy.eu

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela pod coraz większą presją, ETS trzeba zmienić

Złoto po 10 000 dol.? „Blokada Ormuz to gospodarczy Hitchcock”

Tysiąc supermarketów w jednej chwili zmieniło właściciela!

»»Polski SAFE bez warunków! Wywiad z członkiem zarządu NBP Arturem Soboniem – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24